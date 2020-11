Fondé en 1961 à Saint Johann au Tyrol, le groupe familial EGGER est actuellement dirigé par Michael Egger (2e génération). Acteur incontournable du marché, c'est l'un des 3 plus importants fabricants européens de panneaux dérivés du bois (panneaux de particules, panneaux mélaminés décoratifs, stratifiés, bandes de chant, plans de travail, MDF, OSB...).

C'est également l'un des rares groupes à assurer la maîtrise industrielle totale de ses produits, du panneau brut aux éléments prêts à assembler.

"LES HARMONIES", Une collection plébiscitée par les distributeurs et les prescripteurs

Cette collection offre :

une déclinaison de 135 décors

dans plusieurs lignes de produits (panneaux mélaminés, feuilles de stratifiés et rouleaux de bandes de chant)

disponibles immédiatement sur stock

La collection "Les Harmonies" constitue ainsi une offre permanente de plus de 650 références de produits qui répond aux contraintes de temps et aux exigences techniques de l'agencement-décoration. Les négociants et les prescripteurs apprécient tout particulièrement de pouvoir s'approvisionner rapidement quels que soient le produit et le lieu du chantier. Cette collection est en effet disponible sur tout le territoire français grâce au réseau étendu des distributeurs partenaires.

Une relation étroite avec les architectes

La collection "les Harmonies" est une collection évolutive ; EGGER travaille régulièrement en collaboration avec des architectes pour réactualiser les décors selon les tendances et les attentes du marché. Les nouveautés 2005/2006 sortent début octobre.

Carte d'identité d'une réussite

En 10 ans, le groupe a enregistré une progression de 196 % de son chiffre d'affaires et doublé le nombre de ses salariés. Aujourd'hui, avec 4900 personnes, EGGER réalise un chiffre d'affaires de 1,7 milliards d'euros.

15 usines en Europe: 4 en Autriche, 6 en Allemagne, 2 en France, 2 en Grande Bretagne, 1 en Russie (en cours de construction)

bureaux de vente et agences implantés dans 25 pays

exportation vers les plus importants pays industrialisés

part de marché: 11 % du marché des panneaux en Europe § production: 5,17 millions de m3 de produits à base de bois et 17 millions de m2 de stratifiés.

Une philosophie qui justifie le succès

une gamme complète en stock permanent

des nouvelles collections régulières, créatives et innovantes

des produits de qualité

le respect de l'environnement (politique de gestion durable des forêts et processus de recyclage)

une relation de proximité avec nos clients et prescripteurs.

Un large éventail de produits performants

EGGER, fournisseur global et complet, fabrique toutes les lignes de produits à base de bois utilisées dans l'agencement intérieur, du sol au plafond. L'offre EGGER s'organise autour de 3 produits de base : panneaux de particules, MDF et l'OSB, qui sont ensuite transformés et déclinés sous différentes formes :

plein format ou dalles usinées

panneaux mélaminés sur support de particules ou MDF

stratifiés

bandes de chant

plans de travail et éléments de façade stratifiés postformés

panneaux MDF minces laqués

revêtements de sol

Les 2 usines EGGER présentent une offre commune en termes de produits ; elles sont de véritables plateformes logistiques européennes grâce à leur situation géographique différente.

Un partenariat solide avec tous les acteurs du marché

négociants (spécialistes en agencement décoration et négociants en matériaux de construction)

GSB (avec des produits spécifiques)

industriels du meuble

prescripteurs

Pour garantir une accessibilité et un niveau de services performants aux prescripteurs, menuisiers et agenceurs, EGGER a développé, outre des collections en stock permanent, un important réseau de distributeurs partenaires couvrant tout le territoire: quel que soit le lieu du chantier, un distributeur EGGER est à proximité.

EGGER ou l'assurance qualité

EGGER s'est toujours attaché à fabriquer des produits de qualité. C'est d'ailleurs le premier fabricant de panneaux à base de bois en France à avoir été certifié ISO 9001 : 2000. Les matériaux de base sont sélectionnés avec soin et le processus de fabrication comporte de nombreuses étapes de contrôle pour proposer un produit final dont l'objectif est " zéro défaut ".