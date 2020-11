Milwaukee propose une petite scie qui réunit tous les atouts, et qui plus est permet de réaliser des découpes parfaites dans toutes les positions imaginables !

Le constructeur américain Milwaukee, spécialiste depuis près de 80 ans dans la fabrication d’outils électriques pour travaux lourds, a mis tout son savoir-faire dans la réalisation de son dernier bijou technologique : la scie « Hatchet » PSH18. Comme son nom de guerre l’indique (« Hatchett » se traduit par hache), elle est petite et extrêmement maniable, mais aussi très puissante. Au cœur de la machine, une scie avec action pendulaire dotée d’un puissant moteur spécifique aux travaux lourds, dont les charbons interchangeables.

Mais le point fort de la PSH 18 réside dans sa facilité de maniement, obtenu grâce à l’absence de fil d’alimentation et, surtout, à son extraordinaire poignée pivotante « six positions ». Un plus qui permet d’utiliser la Hatchett dans les espaces les plus exigus et de réaliser des angles de coupe parfaits dans toutes les situations. Par exemple, en position d’angle droit la Hatchett réussit à accéder aux espaces difficiles entre les joints et les espaces confinés. Avec ses six positions, il n’y a pas d’angle ou d’inclinaison qui ne puisse empêcher l’Hatchett de faire son boulot.

Mais les prouesses techniques ne s’arrêtent pas à un appareil sans fil très maniable : la PSH18 dispose d’une course de lame allant jusqu’à 19mm et d’une vitesse de coupe allant de 0 à 2700 tr/min. Affichant un poids plume de 5,2 kg, elle fonctionne sous 18 V et sa batterie offre 2,4 Ah. La cerise sur le gâteau consiste en un mécanisme novateur de contre-balancement qui réduit les vibrations et résiste aux calages brutaux, assurant ainsi un confort optimal pour l’utilisateur qui, libéré des fils, des secousses et des contraintes d’angles, peut ainsi réaliser des découpes au millimètre près, dans toutes les situations. Avis donc aux amateurs de positions difficiles…