Le fabricant de robinetterie Oras joue à fond la carte de l’avant garde. Sa gamme ventura, pur produit de l’architecture, est dotée d’un étonnant robinet galet qui cumule une esthétique remarquable avec la haute technologie appliquée à l’usage de l’eau.

Chez le fabricant Italien de robinetterie Oras, on n’hésite pas, lorsqu’on fabrique les équipements, à parler de Software et d’Hardware. Il est vrai que la philosophie de l’univers Hight tech s’applique particulièrement bien aux créations de l’entreprise. Oras associe en effet à sa robinetterie des efforts de recherches technologiques et d’esthétiques dignes de de l'industrie et de l’architecture. C’est d’ailleurs à Stefano Giovannoni, l’un des architectes designers parmi les plus doués de sa génération, qu’Oras a confié la conception de la dernière de ses gammes, la gamme Ventura. La série Oras Ventura est née de l’examen attentif de l'usage que les hommes font de l’eau. Où plutôt comment ils l'utiliseraient s'ils en avaient la possibilité. Au final, Ventura a donné naissance à une gamme particulièrement bien pensée, dont certains éléments réservent d’étonnantes surprises. Le robinet bain-douche par exemple, a la forme arrondie et douce d’un gros galet qui laisse échapper par ses deux mousseurs une cascade d’eau brassée. Une double manette de commande permet indépendamment de régler la fonction bain-douche, le débit et la température avec une grande précision. Pour éviter toute brûlure, le robinet dispose en outre d’une double enveloppe. A la fois beau et sophistiqué cet étrange galet figure dans la salle de bain comme une véritable œuvre d’art. La douchette main est à son image, elle permet d’un simple doigt de sélectionner les jets normaux ou les jets toniques de massage. Avec son étonnant galet, Oras symbolise parfaitement les axes de création des fabricants européens. Il s’agit pour eux aujourd’hui d’élaborer des produits dont les formes collent au plus près celles de la nature mais dont les la sophistication des qualités techniques sont le fruit d’une recherche exigeante.