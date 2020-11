Spécialiste du béton prêt à l'emploi en France, Unibéton édite son nouveau guide des produits et services destiné aux professionnels du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et du génie civil. Il présente l'intégralité de l'offre de produits Unibéton, conforme à la nouvelle norme européenne NF EN 206-1 portant sur la spécification, la fabrication, la livraison et le contrôle de la conformité des bétons. Conçu comme un véritable outil à l'usage de ses différents clients, le Guide adopte une présentation claire et détaillée, chaque produit portant un nom, et consacre une large part aux conseils de mise en œuvre.

Le guide Unibéton dresse un panorama complet de la gamme des produits proposée par l'industriel. Conforme aux exigences de la norme NF EN 206-1, ils sont répartis par type de client et par destination.

- La gamme bâtiment regroupe l'offre Unibéton à travers 4 familles : fondation, voiles et ossatures, planchers et dalles, maçonnerie.

- La partie consacrée aux dallages industriels présente les solutions produits disponibles pour les dallages industriels courants, les dallages de faible épaisseur, et les dallages fortement sollicités.

- Pour la gamme voirie et réseaux, l'offre est répartie par type d'ouvrage : voirie non décorative, réseaux divers, voiries et aménagements décoratifs.

Favorisant la lisibilité de l'offre, chaque produit Unibéton est associé à un usage très précis et porte un nom différent. L'industriel a été le premier à prendre cette initiative qui facilite à la fois les recommandations des commerciaux Unibéton et les commandes de ses clients. Pour choisir le bon produit en un clin d'oeil, ces derniers se reportent aux schémas situés en ouverture des parties " Bâtiment " et " Voirie et réseaux " (cf. pages 4-5 et 68-69 du guide) dans lesquels chaque béton est associé à son utilisation in situ.

Pour garantir la réussite de chaque projet et répondre à l'objectif qualité Unibéton, la double page consacrée à chaque produit réunit recommandations d'usages, caractéristiques techniques et conseils d'utilisation en fonction des conditions de mise en œuvre. Ces indications permettent aux clients de préparer la commande adaptée à leurs besoins, et celle-ci génère une formulation du béton conforme aux exigences précises du chantier.

La mise en conformité des produits à la norme NF EN 206-1 n'entraîne aucun changement : elle est entièrement transparente pour le client.

La partie " Services " du guide présente les solutions techniques et logistiques proposées par Unibéton pour adapter les livraisons aux cadences et aux moyens de mise en œuvre du chantier : toupies de contenances variables, services pompage et tapis.

Guide Unibéton : le conseil en plus

Au delà de l'information liée aux produits, Unibéton adresse à travers son Guide des conseils et des recommandations afin de garantir un résultat optimal. L'objectif est d'accompagner les professionnels dans la conduite de leur chantier en rappelant les règles essentielles à respecter pour une mise en œuvre de qualité.

Unibéton rappelle les conséquences néfastes d'un excès d'eau dans le béton, ainsi que les mesures à adopter en cas de bétonnage par temps chaud et temps froid. Le guide propose des conseils de mise en œuvre du béton désactivé et les actions préventives et curatives pour remédier aux principales pathologies du béton telles que les variations de teinte ou la dessiccation.

Le Guide est diffusé à 25.000 exemplaires par les commerciaux, chefs de centrales et coordinateurs d'exploitation Unibéton. L'intégralité de son contenu est sur le site www.unibeton.fr. Un Mini-Guide au format poche est également disponible pour accompagner les clients sur leurs chantiers et faciliter la préparation des ordres de commande.