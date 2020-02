Le parpaing du troisième millénaire fait son apparition. Le GreyBloc pourrait peu à peu remplacer le parpaing classique qui, depuis plus de 30 années, approvisionne tout les chantiers du monde.

La société GS system à tout lieu d’être fière. Son nom ne passera peut-être pas à la postérité, mais le dernier né de ses parpaings, le GreyBloc, pourrait, dans les années qui viennent, devenir aussi courant que celui qui, depuis plus de 30 ans, assemble les murs sur les chantiers du monde entier. À première vue ce parpaing n’est pas très différent de son auguste grand frère, même poids (17 à 18 kg) même résistance et même mise en œuvre. Pourtant la différence est essentielle. Le GreyBloc, en plus de sa partie porteuse parallélépipédique classique, présente une excentricité prismatique à base triangulaire sur l’une des faces longitudinale. Ce triangle extérieure de 15/22x20x5cm permet le passage des gaines électriques dès l’élévation. Il autorise également un ajustage instantané des plaques de doublage. Deux qualités importantes qui suppriment les saignées dans les murs et les découpes dans l’isolant. Autre conséquence majeure, la suppression des ponts thermiques et la disparition quasi totale des déperditions de chaleur à la jonction des planchers et des refends de façade. La surface laissée libre libère d’office l’espace nécessaire à la circulation d’une lame d’air tout en assurant le différentiel du flux de chaleur. L’isolation acoustique s’en trouve également très améliorée. Ce parpaing, vendu un peu plus cher que son homologue classique (environ 30 %), engendre de multiples économies tant sur le mortier, que sur le temps de pose des différents matériaux, ce qui compense très largement ce surcoût. Palettisé aux mêmes dimensions que les parpaings classiques (palette 1100 mm*1000mm de 60 ou 70 blocs), le GreyBloc est, dans l’attente une diffusion plus large, distribué par les Points P et les Plates Formes. GreyBloc de GS System Tel : 01.46.43.54.24 www.greybloc.com

Redacteur