Le XAS 36, dernier né de la gamme des compresseurs d’Atlas Corpo, a beau être le plus petit, c’est en fait un costaud plein d’astuces qui cache bien son jeu

C’est un véritable petit surdoué qui vient de rejoindre la famille des compresseurs de chantier Atlas Corpo. Le XAS 36 intègre une série de perfectionnement et un large choix d’options. Ce compresseur, construit à partir d’un moteur diesel Yanmar 3 cylindres, délivre 2,1 m3 d’air en continu sous la pression de 7 bars, ce qui le destine particulièrement à la mise en œuvre de brise de béton, au burinage ou à l’utilisation de perceuses meuleuses. Doté d’un revêtement anti-corrosion longue durée et d’une excellente isolation acoustique, il se désolidarise aisément de son sous-train et peu, à l’aide des supports métalliques en option, être rapidement placé sur un chariot élévateur ou sur une plate-forme. Un avantage qui lui permet de fonctionner dans les surfaces exiguës. Côté équipement, c’est une multitude d’astuces pratiques. Par exemple, sa chaîne antivol, logée discrètement sous la carrosserie, le protège des enlèvements tandis que son enrouleur de flexible et son coffre à outils intégré facilitent grandement son utilisation. Coté fonctionnement, son option démarrage à froid permet une mise en route instantanée, même par des températures de –20°. Le tableau de bord, protégé sous la carrosserie, reste accessible tout en étant bien protégé des aléas de la vie de chantier. Enfin, le XAS 36, très compact et léger, est tractable sans difficulté par un véhicule de tourisme ou un petit utilitaire. Compresseur XAS 36 de Atlas Corpo, réseau des concessionnaires Atlas Corpo

Redacteur