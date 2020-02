Le Cutfix8 de Weidmüller vient au secours des électriciens prisonniers de longues et laborieuses séances de coupes de câbles. Un petit robot de coupe aux performances impressionnantes





Quoi de plus astreignant que de devoir pendant des heures se livrer à de laborieuses séances de coupes de câbles sur un chantier. Le Cutfix8 du fabricant Weidmüller s’en chargera désormais avec brio. Ce petit automate de coupe, compact et facile d’utilisation, simplifie et accélère toutes les coupes de câbles d’un diamètre extérieur maximum de 8 mm. Totalement électrique, le Cutfix8 est piloté par microprocesseur, ce qui lui permet de mémoriser et de réaliser avec une très grande précision jusqu’à 200 programmes de coupe différents. Les câbles sont entraînés dans l’appareil à l’aide de deux galets rotatifs à la vitesse de 1,5 m/s vers la coupe, via un correcteur automatique qui prend en compte différents paramètres comme le glissement ou la tension du câble. Ainsi, à titre d’exemple, le Cutfix8 peut aussi bien débiter les grandes séries que les sections uniques, sans un instant dévier des côtes mémorisées, même si les conditions d’approvisionnement varient.

Qui peut le plus peut le moins. Un proverbe qui s’applique particulièrement bien à ce robot puisqu’il admet des coupes pouvant aller de 2 mm à 1000 mètres de longueur. Côté productivité, le Cutfix8 est un hyperactif. Il peut par exemple débiter en moins d’une minute 100 tronçons d’un mètre. En atelier, l’automate, via son interface RS 232, peut être piloté par un simple PC. Ce petit génie de la coupe sait aussi se faire économe et modeste, son prix de vente en effet, se limite à 6 000 euros environ.

Automate de coupe pour câbles Cutfix8 de Weidmüler, distributeur des produits Weidmüler.

Redacteur