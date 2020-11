Elle reste trop rare et trop chère. Pourtant, la tuile Canal de récupération du sud de la France séduit toujours et son succès ne faiblit pas. Mais retrouver son cachet n’est plus une chasse au trésor. Terreal, avec sa tuile «Languedocienne Vieux Pays» vous l’apporte sur un plateau.

Très en vogue de la Corse au Lubéron avec ses couleurs contrastées, ses irrégularités de galbe et de pureau, la tuile Canal de récupération du sud de la France se trouve difficilement. Aujourd’hui, Terreal, avec la Languedocienne Vieux Pays coloris Panache, se rapproche de l’aspect et des couleurs des toitures en tuiles de récupération en Provence, Côte d’Azur ou encore en Corse. Cette tuile canal de 50, teintée panache, est un savant mélange du blanc de la chaux des tuiles de récupération retournées au soleil, du gris tourterelle des argiles claires du Sud-Est et d’un dosage minutieux de tuiles rosées, ébène ou tabac pour le contraste. La Languedocienne Vieux Pays coloris Panache dispose d’un épais tesson, sa surface est irrégulière, griffée, voir même légèrement déformée. Complétée par un tout nouveau sablage, elle façonne une toiture empreinte de richesse et d’authenticité. De format traditionnel 50 x 22 x 18 cm, ce modèle se destine à la rénovation. Elle se pose à l’ancienne sans accessoires, à raison de 12 à 15 chapeaux au mètre carré, en fonction du recouvrement. Cette tuile existe également en coloris Castelviel, à l’irrégularité travaillée, pour se rapprocher des véritables tuiles de récupération de la Provence jusqu’au Languedoc. En savoir plus : Terreal



