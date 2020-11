La société Montpelliéraine ID Strutures a créé la surprise avec son astucieux plancher Cofradal 200, un prêt à poser constitué d’un bac d’acier, de laine de roche et de béton armé.

Le Cofradal 200 est un plancher mixte préfabriqué conçu par ID Structures en partenariat avec PAB Groupe Arcelor. A son origine, le simple constat que deux tiers du béton utilisé dans une dalle de 200 mm d’épaisseur peuvent être supprimés sans diminuer pour autant sa résistance mécanique. Dans le Cofradal 200, le béton inutile a été remplacé par de la laine de roche, ce qui permet d’alléger le plancher (200 kg au lieu de 500 kg à dimensions égales) et réduire les coûts de la structure porteuse. Une véritable « cure d’amaigrissement » pour bâtiments !



La dalle standard , d’une largeur de 120 cm, est un astucieux assemblage constitué d’un bac en acier galvanisé de 140 mm de hauteur, un panneau de laine de roche de 130 mm et une dalle de béton, armée par un treillis soudé fixé aux bords du bac en acier. Le plancher peut franchir une portée de 7,20 m sans étaiement. Mais son vrai point fort est qu’une fois posé, il ne nécessite pas de dalle de compression, ce qui permet une construction semi-sèche. La phase « humide » se limite à la réalisation des clavetages entre les poutres et le plancher.



Autre détail intéressant, la présence de laine de roche dans la dalle améliore les propriétés isolantes du plancher. Associé à un plénum de 50 mm, la dalle Cofradal 200 réussit une performance acoustique supérieure à celle exigée par les nouvelles réglementations. Dernier petit « plus », le nouveau complexe est très résistant au feu, environ deux heures, sans protection rapporté. Un véritable produit-miracle !



La facilité extraordinaire de pose et l’absence de dalle de compression rendent possible de véritables exploits, comme la pose de 800 m2 de plancher en moins de deux jours et avec trois poseurs et un grutier. A l’heure où il faut construire de plus en plus vite, cet incroyable gain de productivité est une aubaine.

