L’eau, surtout quand s’annonce un nouvel été chaud, devient un bien des plus précieux. S’il n’est pas encore répréhensible de la laisser fuir cela n’en est pas moins un acte bien peu citoyen, surtout lorsqu’il existe, comme chez le fabricant Oxel, des appareils simples pour ne plus la perdre.

Consommer inutilement de l'eau coûte cher et n'est pas très écologique. L'eau fait donc désormais partie des ressources dont on surveille étroitement la consommation. Néanmoins, relever et noter régulièrement comme le font les compagnies, les chiffres des compteurs, n'est pas forcément la façon la plus facile de surveiller sa consommation. C'est pour rendre cette tâche plus aisée, plus simple et plus performante que l'entreprise Oxel de Plounéour Lanvern a créé le système de surveillance Oeil'O.

L'œil'O est un dispositif breveté qui indique le niveau de fuite dans un bâtiment et qui effectue également un report du comptage. L'appareil dispose de plusieurs voyants. Plus le nombre de voyants allumés est important, plus le débit de la fuite est élevé. Sous chaque voyant est indiqué le débit de fuite correspondant. Une sortie alarme est disponible pour alerter l'utilisateur dès que le débit de fuite a atteint un certain seuil. Le Système Oeil'O se connecte au compteur d'eau via un capteur d'impulsions. La distance entre l'Oeil'O et le compteur peut aller jusqu'à 100 mètres.

Par nature, cet appareil se destine en priorité aux bâtiments publics, aux habitations collectives, aux entreprises, aux exploitations agricoles ou encore aux usines. Il s'avère aussi très utile dans les campings, les hôtels et les écoles qui souhaitent suivre leurs consommations d'eau efficacement. Sa connexion est possible avec un transmetteur téléphonique afin, par exemple, de suivre à distance plusieurs postes de consommation. Pour certaines installations, l'Oeil'O existe également en version report de comptage simple, sur pile. Le système est bien sûr homologué pour le comptage et il s'utilise été comme hiver, dans une plage de température allant de -15°C à + 50 °C.

L'Oeil'O d'Oxel signale les niveaux de débit de fuite de 3 à 50 litres par heure. Ces chiffres sont à multiplier par 10 en cas d'utilisation d'un poids d'impulsions de 10 litres. Son compteur permet une remise à 0 du totalisateur à l'aide d'un bouton poussoir verrouillable sur le circuit imprimé. Installée au coeur du magnifique pays Bigouden, une région où l'on sait ce que l'eau signifie, d'autant qu'en ce moment elle commence cruellement à en manquer, l'entreprise Oxel s'est spécialisée dans les systèmes de télérelevé de compteur d'eau à impulsions. Elle réalise également sur mesure des variantes du système Œil'O destinées aux très gros consommateurs.

Système de contrôle des consommations d'eau "Œil'O" du fabricant Oxel, à Plounéour Lanvern (29720) Tél: 02 98 87 68 46