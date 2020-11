L’isolation thermique et acoustique GR 32 roulé revêtu de Kraft et d’Alu est un cumulard intelligent. Un trois en Un qui sait allier les qualités d’un isolant de laine de verre, d’un panneau de Kraft et d’un film d’aluminium.



Des isolants en laine de verre revêtus de Kraft, c’est banal direz-vous. Mais quand à cet isolant on ajoute un mince film d’aluminium sur des panneaux préformés et pré dimensionnés, c’est innovant ! Présenté par Isover, leader mondial de l’isolation, le GR 32 roulé revêtu Kraft et aluminium se présente comme un panneau semi-rigide en laine de verre à dérouler de forte résistance thermique, revêtu d'un pare-vapeur surfacé aluminium sur une face. Il a été conçu pour assurer l’isolation thermique et acoustique de tous types de logements et immeubles. Il peut être aussi bien placé derrière une contre cloison maçonnée, que sous ossature métallique ou plaques de plâtre.

En associant d’un seul tenant les propriétés des trois éléments, le GR 32 Kraft Alu réunit à ses qualités d’ isolation une pose simple et extrêmement rapide. Car le GR32 n’a presque pas besoin d’être découpé : les rouleaux de panneaux autoporteurs sont en effet prédécoupés pour correspondre à la hauteur standard d’un étage. Leur rigidité et leur tenue mécanique offrent en outre un maniement très simplifié. A cela s’ajoutent les coûts de stockage, de transport et de manutention optimisés. De quoi rendre bien plus facile la vie des maîtres d’œuvre.

Le GR32 roulé Kraft Alu est le dernier-né des isolants conçus par Isover, actuellement toujours leader mondial de l’isolation. En France, Isover isole près d’un logement sur deux tant murs qu’en toits et près d’un toit sur quatre pour l’étanchéité. La société, née en 1936, conçoit, fabrique et commercialise des produits isolants à base de laines minérales (verre et roche) sous forme de rouleaux, de panneaux ou de coquilles, surfacés ou non. Le GR 32 roulé Kraft alu est la preuve qu’après toutes ces années et malgré l’environnement très concurrentiel des fabricants d’isolants, Isover a su encore une fois garder une bonne longueur d’avance.

Isolant GR 32 roulé Kraft Alu d’Isover, chez tous les négociants Isover et sur www.isover.fr