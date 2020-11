Sur un chantier, la chute de moyenne hauteur est parmi les accidents les plus fréquents Avec le nouveau dispositif anti-chute Bacou/Dalloz, plus d’excuse pour ne pas s’accrocher…

Sur les chantiers de moyenne hauteur, la mise en place de systèmes de sécurité sophistiqués s’apparente souvent à une contrainte. Surtout quand un ouvrier doit remonter précipitamment pour récupérer un outil ou effectuer une tâche de courte durée. Hélas, il n’est guère nécessaire d’évoluer à 200 mètres du sol pour se retrouver grièvement blessé en cas de chute… Avec le nouveau dispositif inventé par Bacou/Dalloz, l’argument "je remontais juste pour récupérer un pot de peinture" sera désormais irrecevable… Premier dispositif de poche, Miller Minilite, le système anti-chute à rappel automatique lancé par Bacou/Dalloz est composé d’une longe de maintien autorétractable équipée d’un système de blocage rapide limitant la chute à quelques centimètres. Cette longe représente une alternative aux longes à absorbeur de chocs. Avantages du Miller Minilite ? Il réduit considérablement les risques de heurt des surfaces plus basses et fait disparaître le besoin de zones de dégagement en supprimant les chutes. Sa sangle rétractable de 3 mètres, plus longue qu’une longe classique, garantit un espace de travail suffisant, sans déconnexion. Enfin, un indicateur visuel de charge facilite les contrôles. Il prévient également sa réutilisation après une chute. Une protection externe préserve les composants internes des impacts violents. Cette longe est destinée à toutes les utilisations réclamant une longue de maintien ou encore lorsque le recours à un dispositif antichute s’avère impossible ou peu pratique… Elle est le complément parfait du harnais Miller Duraflex.

Redacteur