Le fabricant I.T apporte enfin une solution performante et pratique au balisage nocturne. Son dernier produit « Miracle » pourrait devenir un instrument de protection incontournable





On en parle peu et on les croit marginaux. Néanmoins, les accidents dus à un mauvais balisage des obstacles, surtout la nuit, sont monnaie courante. Points chauds s’il en est dans ce domaine, les accès de sortie et d’entrée des chantiers dont le signalement est encore trop souvent mal organisé, en particulier la nuit. C’est sans doute en relevant ces lacunes que le fabricant I.T a créé sa dernière balise mobile de voirie. Cette balise, baptisée modestement « Miracle », a la propriété d’être autonome, alimentée et rechargée par des cellules photoélectriques et surtout, d’être visible à plus de 1 km quel que soit le temps. La plaque « Miracle » est équipée sur deux faces de deux ou quatre leds de couleur, elle offre au choix une lumière continue ou clignotante sur chacune d’entre-elles. Compacte, elle est réalisée dans un cadre en polycarbonate, pour sa partie supérieure, et en alliage d’aluminium pour sa partie inférieure. Des matières qui lui donnent à la fois une grande robustesse ( 900 kg/cm2) et une légèreté suffisante pour être transportée et manipulée sans effort. Dans sa taille standard, 132x122x20 mm (Lxlxh) elle n’occupe qu’une faible place dans les coffres ou les recoins des véhicules utilitaires. Son éclairage est proposé avec des leds de couleur jaune, verte, bleue, rouge et blanche.

Balise autonome Miracle de IT. Négociants du matériel BTP

Redacteur