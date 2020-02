Les caisses multi-usages en aluminium protègent les biens les plus précieux des meilleurs techniciens : leurs outils. Belles, robustes et intelligentes, voici les caisses Zargal.

Un bon ouvrier travaille toujours avec de bons outils. On pourrait pousser cet adage jusqu’à dire qu’un bon outil, c’est d’abord un outil bien soigné et, bien sûr, bien rangé. Dans le domaine du rangement méticuleux des instruments, on peut faire pleinement confiance à Zargal, le numéro 1 du conteneur d’aluminium. Ce fabricant, non content d’être le premier producteur de chariots aluminium de blanchisserie ou d’industrie, a mis tout son savoir au service d’un rangement soigné et intelligent. Zargal présente aujourd’hui quatre gammes de caisses qui offrent une protection maximale aux instruments les plus précieux. Ces caisses étanches sont capables de séjourner dans les endroits les plus agressifs. Dotées d’une garniture de mousse, elles protègent efficacement des chocs et des chutes. Dans ces gammes, les conteneurs 192, classés IP 54, sont particulièrement destinés aux instruments électroniques mobiles. Les mallettes-navettes ont pour leur part la particularité d’être pliantes, ce qui limite les volumes et donc les coûts d’acheminement. Ces mallettes occupent en effet au retour le cinquième de leur volume initial ! Enfin, non contentes d’être particulièrement robustes, les emballages Zargal offrent une très belle esthétique et un maniement rendu particulièrement aisé par des poignées rétractables de face ou de côté. Avec ces nouveaux conteneurs, rien n’interdit désormais d’être chic face aux chocs…



Caisses aluminium Zargal. Au sein du réseau des dépositaires Zargal

