En été, les chimistes de V33 aiment jouer les magiciens. En associant à leurs peintures des matériaux doux comme le talc, la craie ou la cire, ils offrent aux murs la force et la sensualité de la nature.

Pour donner à leurs nouvelles gammes un touché sensuel et une onctuosité naturelle et douce, les créateurs des peintures V33 sont retournés aux sources de l’art. Leurs nouvelles gammes de peintures murales monocouches associent la technologie avancée des peintures de synthèse aux produits naturels qui donnaient autrefois une patine naturelle, un touché d’exception, et une solide pérennité aux revêtements. La cire, le talc et la craie font en effet leur grand retour dans les dernières créations de la célèbre marque. Ainsi, la craie, venue directement de sa terre de Champagne se marie avec bonheur aux pigments clairs et à la résine pour donner une gamme de mats poudrés au pouvoir à la fois couvrant et très mat. Une peinture dotée d’un léger voile blanc dont le rendu, faiblement granuleux, donne un effet minéral et naturel. Le talc, produit maître de la nouvelle gamme des satins velours, n’est pas avare de sa nacre et de sa douceur. La gamme Satin velours offre un léger moirage et une douceur aux nuances discrètes et lumineuses, une sensualité porteuse d’émotion. Enfin la cire, produit magique par excellence, fait son apparition dans la gamme des peintures murales de cuisine et de salle de bains. Ennemis naturels d’une eau qu’elles savent repousser sans effort, les micro-particules de cire contenues dans cette gamme de peinture forme une protection sans faille contre l’humidité et les moisissures. L’association de la cire et de la résine offre en outre une exceptionnelle facilité de lessivage et un rempart contre les taches de graisse. Chez V 33, quand les chimistes se font magiciens, peindre pendant l’été devient une affaire de vacances et de douceur de vivre…

Peintures monocouches de V33 : Mat Poudré, Satin Velours et Cuisine Salle de Bain chez tous les distributeurs des produits V 33.

Redacteur