Le trio des belles astucieuses. C’est le nom qu’on pourrait donner aux trois nouvelles gammes de tuiles béton d’Eternit. Un tiercé gagnant pour couvreurs qui additionne atouts, astuces et avantages.

A elles trois elles forment un festival ou les toitures de toutes les ré gions vont trouver leur compte. Verona, Extra et Profil S, les 3 nouvelles gammes de tuiles béton d’Eternit cumulent les qualités les atouts et les astuces. Verona par la rondeur de ses courbes et la sensualité de ses lignes se destine au pays du sud dont les toits expriment la chaleur. Extra offre un profil classique adouci par une rive frontale arrondie et Profil S suggère un rythme audacieux qui donne à la toiture une allure légère et animée. Leurs coloris, issus d’une nouvelle technique de coloration à chaud, présentent une très grande stabilité amplifiée par un revêtement haute densité qui accroche et fait jouer la lumière. Astucieuses, chacune de ces gammes est dotées d’une foule d’accessoires qui facilitent la vie des couvreurs. Tuile de rive à rabat gauche et droit, tuile de faîtage, arêtier, about d’arêtier, de faîtage, tuile de ventilation, chatière ou encore rencontre 3 voies…, rien ne manque à leurs collections. Les tuiles béton d’Eternit se mettent en œuvre par recouvrement transversal et par emboîtement longitudinal. Avec une cannelure double pour le drainage et une onde d’emboîtement é galement sur cannelure double elles présentent une étanché ité parfaite. Une protection tout aussi renforcée contre les remontées capillaires grâce à d’ingénieuses rainures au niveau supérieur de la tuile. Leur pose est rapide et leur qualité de finition leur donne une grande homogéné ité . Elles ne craignent pas les vents forts car des nervures de renfort doubles et des tenons d’accrochage garantissent une excellente stabilité. Insensibles au froid comme aux chaleurs intenses elles résistent avec brio à l’humidité et aux mousses ce qui leur donne une exceptionnelle pérennité. Une pérennité qui se traduit par une garantie de 10 ans pour la tenue des teintes pour une durée de vie de trente ans. Belles, pratiques, mais aussi très propres, Verona, Extra et Profil S d’Eternit n’exigent pas un grand entretien et sont présentées comme totalement recyclables.



