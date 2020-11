Usinables et pliables au gré de toutes les envies, les panneaux de fibre moyenne densité (MDF) Legium de la gamme Medium d'Isoroy s'affichent comme une alternative de référence dans l’aménagement sur mesure. Spécialement conçu pour les utilisations où le poids est déterminant, le Legium d’Isoroy est à agencer sans modération.

Sa simplicité de mise en œuvre n’à d’égal que la sophistication de sa fabrication. Le Médium® Legium d’Isoroy se présente en effet sous la forme d’un panneau MDF obtenu par traitement des fibres selon un procédé à sec, avec adjonction de résines synthétiques et collage sous presse haute température. L’utilisation de fibres issues de bois résineux confère à ce panneau une couleur très claire ainsi qu’une surface parfaitement homogène et dense.

Conçu pour les utilisations où le poids est déterminant, Médium® Legium s’impose par ses possibilités d’application. Leur diversité va de la production de meubles en kit ou de placards à l’agencement de magasins, de caravanes, ou encore à l’aménagement de mobil home et même la fabrication de jouets. Il se plie à toutes les contraintes d’agencement ou de manipulation avec une docilité surprenante

Son profil de densité plat et sa cohésion interne autorisent en outre toutes les transformations telles que profilages, sciages, fraisages, défonçages, rainurages, et même l’enrobage papier ou PVC selon des procédés à chaud, … Medium Legium est apte à recevoir tous types de finition (vernis, laques, cires, …). Prêt à l’emploi, son ponçage en usine au grain fin le dispense du ponçage post finition.

La technologie utilisée sur la ligne de production offre à ce panneau des faces particulièrement fermées, ce qui permet en outre à l’utilisateur final d’économiser sur la consommation de produits de finition. L’utilisation de fibres de bois résineux de qualité supérieure dote de surcroit le panneau d’une résistance à la flexion et la tension optimale. Très stable au vissage et à l’agrafage, il limite l’usure de l’outillage du fait même de sa très faible teneur en silice.

Solution économique, ce produit dispose par sa facilité de mise en œuvre d’un atout majeur dans toutes les applications non portantes ceci grâce à sa densité plus légère de 20% face à un panneau standard. Cette caractéristique est appréciable lorsque le panneau doit être manipulé à plusieurs reprises, tout en préservant son aptitude à l’usinage et la finition. Medium Legium offre entre bois massif et panneaux de particules une excellent alternative lorsque prime la légèreté. Disponible en formats usuels, ses épaisseurs varient de 6 à 30 mm et il est conditionné par Isoroy en palette de 2 tonnes.



En savoir plus : www.isoroy.fr