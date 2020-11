Avec ses 4 nouveaux Sols Textiles, Armstrong Floor Products France passe à l’offensive «design et couleurs» et se fait créateur d’ambiance pour les espaces de bureaux. Désormais votre bureau pourra être aussi douillet que votre chambre à coucher.

• Dalles de moquettes PRECIOUS METALS : l’innovation d’une brillance métallique.• Dalles de moquettes PALLAS RAIN : l’élégance d’un design ligné «effet de pluie».• TRAPEZ : partout, dans les bureaux, osez le velours et jouez des couleurs !• SELECT PLUS : combinaisons infinies entre lés et dalles.

PRECIOUS METALS :L’innovation d’une brillance métallique

PRECIOUS METALS -«Les Joyaux de la Couronne»-est la première moquette en dalles fabriquée avec le nouveau fil Antron Excel SC Metallic de Invista. PRECIOUS METALS est issue d’une double expertise : l’expertise «moquette» d’Armstrong, combinée à l’expertise «technologie des fibres» d’Invista. La haute brillance des fibres métalliques donne un style exceptionnel à cette collection unique, véritable joyau pour les sols.

PRECIOUS METALS est décliné en 3 dessins structurés (Stream / Sparkle / Stardust) eux-mêmes proposés en 3 aspects - Or, Argent, Bronze, combinant le noir et l’effet métallisé des fibres pour un effet visuel spectaculaire et luxueux.

• «Stream» crée une animation visuelle forte avec sa diagonale 50% noire et 50% fil métallique.

• «Sparkle» est constituée de grosses boucles métalliques disposées de façon dense et aléatoire.

• «Stardust» laisse voir une subtile dispersion de petits points métalliques sur fond nuit noire.

PRECIOUS METALS permet toutes les fantaisies décoratives : combinaison de plusieurs dessins, pose en damiers ou dans une seule direction. Cette collection permet aux concepteurs de proposer plusieurs projets pour une personnalisation des espaces à l’intérieur d’un thème global.

Les dalles PRECIOUS METALS sont particulièrement recommandées pour l’aménagement des bureaux, et conviennent aussi bien aux espaces de travail qu’aux espaces de réception V.I.P.

PALLAS RAIN :Couleurs dans l’air du temps et design «effet de pluie» pour un bouclé structuré qui met la nature à vos pieds ...

Avec sa nouvelle création PALLAS RAIN, Armstrong Floor Products affirme sa volonté d’ajouter le design aux qualités coloristiques et techniques de ses sols textiles haut de gamme. Animé d’un poétique design ligné évoquant un effet de pluie, ce superbe velours bouclé structuré se décline en une gamme de 12 couleurs directement inspirées de la nature. Le minéral, le végétal, les rivières et les mers s’offrent à vous, dans la magie d’une fraîche ondée.

Ses qualités esthétiques et sa présentation en dalle permettent de multiples jeux créatifs : pose classique ou en damiers, couleur unique ou mélange de couleurs... Un bonheur pour les concepteurs !

Ce sol textile de grande classe bénéficie de hautes performances techniques et convient tout particulièrement à l’aménagement des espaces de travail (bureaux, salles de conférence....).

TRAPEZ :

Partout, dans les bureaux, osez le velours et jouez des couleurs, Armstrong Floors Products vous garantit la qualité ! Rentrée 2004, Armstrong Floor Products lance une nouvelle version de son célèbre velours coupé à semis TRAPEZ disponible en lés et en dalles.

Côté esthétique, TRAPEZ se décline maintenant dans une exceptionnelle palette de 24 coloris sobres et attirants, tous susceptibles de se combiner pour obtenir les plus séduisants des effets visuels. Avec TRAPEZ, la personnalisation des espaces de bureaux devient un jeu d’enfant !

Côté technique, Armstrong Floor Products fabrique dorénavant TRAPEZ avec la fibre polyamide Antron® Supra aux performances de très haut niveau. Encore plus de moelleux, de confort, de résistance et de facilité d’entretien pour cette moquette aussi douce qu’une moquette de laine.

Dans les bureaux, TRAPEZ a sa place partout : dans les espaces de travail, de réception, de circulation et même dans les escaliers. Dans sa version en lés, c’est également une très bonne référence pour l’hôtellerie.

SELECT PLUS : Combinaisons infinies entre lés et dalles...

Produit Armstrong Floor Products de tradition, SELECT PLUS vient de bénéficier d’une cure de jouvence très remarquable.

Ce très beau velours bouclé serré offre aujourd’hui 18 harmonies composées chacune d’un mélange de 4 tons superbement accordés. Sa nouvelle disponibilité, tous coloris confondus, en lés et dalles, permet la réalisation de très beaux effets décoratifs aussi bien graphiques que coloristiques.

Par ses performances techniques, son élégance sobre et sa facilité d’entretien, SELECT PLUS est vivement recommandé pour les bureaux, espaces de travail, salles de réunion et zones de circulation.