Elles ont été crées pour avoir la vie dure. Avec sa nouvelle gamme de peintures Vitosol, le fabricant Théolaur porte haut la bannière des peintures ultra résistantes. Rencontre avec des baroudeuses à toute épreuve.

Elles sont une de plus que les trois mousquetaires, soit cinq ! Cinq peintures conçues pour toujours supporter, sans broncher, le pire que l’on puisse infliger à des peintures de sol. Le mot d’ordre des chimistes de Théolaur, tout au long de leur élaboration, a été "efficacité". Des sols sportifs à ceux de l’industrie alimentaire, des locaux industriels aux ateliers, des parkings aux garages en passant par les cours d’immeubles, rien n’effraie les produits de la gamme Vitosol. Incolores brillantes ou satinées, les peintures couvrent la majeure partie des besoins techniques des utilisateurs dont les sols ou les murs sont mis à rude épreuve. Deux d’entre elles sont également conçues en polyuréthane-eau et époxy-eau. Dénuées de solvant, elles garantissent ainsi le respect total de l’environnement et un confort plus grand pour les peintres. En version polyuréthane-eau, elles s’exposent sans vieillir à la lumière et résistent aux abrasions les plus fortes comme aux agressions des produits de nettoyage, tout en garantissant une excellente adhérence ce qui, dans le cas des locaux sportifs par exemple, s’avère indispensable.



Idéales pour les sols douteux



Appliquées à l’aide d’un simple rouleau, les peintures de la gamme Vitosol sèchent en huit heures et sont proposées en teinte gris clair, gris vert ou encore en rouge et en blanc. En version époxy-eau, elles présentent une remarquable inertie chimique, ce qui les prédestine tout naturellement à l’industrie, notamment alimentaire. Elles ne présentent de surcroît aucun risque de détrempe et sont idéales pour les sols douteux. Au milieu de ces petites surdouées, il faut également noter la naissance de Vitosol autolissant, un revêtement brillant idéal pour les sols anciens sur lesquels les peintures deviendront lisses et brillantes ; et Vitosol antipoussière, une peinture incolore qui protège les sols des méfaits des poussières et qui stoppe également la pulvérulence en particulier sur les sols de béton brut.



Gamme de peintures et de revêtements Vitosol, Vitopaint de Théolaur, chez lez grossistes et revendeurs de produits Théolaur.

