Le canard est une ressource inépuisable. La société Nap’tural vient d’en apporter la preuve en développant à partir des plumes du palmipède un isolant thermique et phonique de haute performance.

Le canard, qu’il soit servi « au sang » à la célèbre Tour d’Argent, en foie gras dans le Périgord ou en magret aux confins des Landes, n’a pas fini de nous étonner. On en a fait des oreillers, des édredons, des couettes. Aujourd’hui, grâce à la société Nap’tural et à son produit Batiplum, il devient un isolant particulièrement attractif. En hommage au sérieux et au qualité de son isolant thermique la société vendéenne s’est en effet vu délivrer, lors du dernier salon Batimat, la médaille d’argent du concours de l’innovation. Conçu avec l’aide de l’Anvar, son produit Batiplum est essentiellement constitué de plumes de canard auxquelles s’ajoute une faible quantité de laine vierge (10%) et de fibres synthétiques (20%). Présenté en rouleau de 40 à 100 mm d’épaisseur, il constitue un isolant thermique et phonique d’une excellente qualité. Testé et validé par le CSTB, son coefficient thermique lambda est de l’ordre de 0,033 W/m2/C°. Un chiffre qui va au-delà des performances offertes par les autres solutions. Des qualités auxquelles s’ajoutent les propriétés spécifiques de la plume en matière d’humidité. En effet, hydrophobe, souple et élastique, la plume résiste en permanence au effet de l’humidité et du tassement. Batiplum présente en effet la particularité de stabiliser le taux d’humidité au alentour de 50% dans les bâtiments. Une propriété appréciable en hiver lorsque froid humidité se conjuguent en une sensation d’inconfort. A cela s’ajoute des qualités acoustiques efficaces. Nap’Tural développe Batiplum en deux densité en fonction de l’application. Les panneaux 1,6 Kg/m2 en 80 mm sont destinés aux toitures et ceux de 2,2Kg/m2 sont conçus pour l’isolation verticale des parois. Le produit peut également être appliqué en sous-couche dans le cadre d’une isolation phonique sous un parquet ou une moquette. Depuis sa mise sur le marché Batiplum connaît un succès grandissant. Un succès lié en grande partie à la philosophie naturelle du produit et au potentiel de pérennité qu’il recèle. Atout supplémentaire, il est aujourd’hui proposé au prix public de 10 euros le m2 en 80 mm d’épaisseur, ce qui est peu au regard des performances qu’il affiche. Ultime détail écologique, la plume de canard qui était jusque là un déchet d’abattoir sans objet, fait désormais partie grâce à Batiplum des matières recyclées. Un argument qui a de quoi séduire les inconditionnels de l’HQE.

