La semaine dernière notre notre

clin d'oeil était en direction de la dernière thèse

en matière d'égyptologie. Aujourd'hui un nouveau matériau

ambitionne de révolutionner la construction, la pierre néologique…

Reproduisant en quelques secondes un procédé naturel, les ingénieurs

de Serrastone peuvent maintenant produire à la demande de la pierre sur

mesure... Messieurs les bâtisseurs de Cathédrale ... au travail

!

Fruit de plus de 10 années de recherche d'un ingénieur original et passionné, le brevet de la fabrication de pierre néologique est le petit dernier d'une longue série de brevets déposés par Edouard Serras-Paulet. Désormais, construire en pierre ne sera plus un rêve d'architecte, mais une opportunité formidable, pour des bâtiments parfaitement aux normes H.Q.E. et d'une esthétique incomparable.

Le produit en lui-même est déjà une prouesse technologique, pour ses réelles performances :

Economique, puisqu'une maison en pierre de taille sera au même prix qu'une maison en parpaing,

Ecologique, car contrairement au béton, la pierre néologique ne nécessite pas de cuisson!

Un matériau unique:

L'aspect de la pierre est induit par la charge minérale utilisée, ce qui donne par exemple à la pierre obtenue un aspect de granit, lave, brique ou calcaire avec des nuances très fines de couleurs. L' insertion de pigments dans le mélange permet d' obtenir des teintes plus ou moins homogènes dans la masse. Les résidus peu valorisés de carrières qui sont recyclés dans la fabrication des Serrastone permettent de choisir des couleurs chaudes et des grains de pierre d' une finesse remarquable tout en participant à une démarche Haute Qualité Environnementale.

Des performances mécaniques exeptionnelles :

Les pierres Serrastone sont fabriquées par un nouveau mécanisme physico-chimique provoqué par un procédé de compression complexe (breveté). De nombreux paramètres sont ajustables, ce qui donne des résultats différents mais au moins équivalents à ceux de la pierre dure de carrière.

densité : entre 1,6 et 2,3

entre 1,6 et 2,3 résistance à la compression supérieure à du béton banché : > à 40 MPA

supérieure à du béton banché : > à 40 MPA ténacité : les fissures ne se propagent pas, la pierre Serrastone se sculpte

les fissures ne se propagent pas, la pierre Serrastone se sculpte résistance au gel : Le comportement des pierres Serrastone est supérieur à celui des meilleures pierres de carrières

Le comportement des pierres Serrastone est supérieur à celui des meilleures pierres de carrières résistance au feu : non seulement le matériau résiste au feu, mais absorbe de la chaleur en cas d' incendie par déshydratation du gypse

La pierre Serrastone offre donc l'esthétique de nombreux types de pierres, avec les performances des matériaux industriels les plus élaborés, et des coûts compétitifs.

SERRASTONE développe une première gamme de blocs porteurs évidés et autobloquants pour le bâtiment



Le bloc de base en Serrastone a une forme qui lui confère des qualités géométriques exeptionnelles :

Une grande précision dimensionnelle pour le bloc 40x20x20cm auquel les maçons sont habitués

Un évidement de 40% pour faciliter sa manutention et améliorer son isolation thermique

Des plots saillants avec comme avantages :

une construction quatre fois plus rapide qu'avec une technique standard (40m2 jour pour une équipe de 2 personnes)

un montage par emboîtement et collage par colle ou coulis : une esthétique incomparable et des économies de temps ; pas besoin d'enduit de façade ni de joints

un systeme constructif résistant aux efforts de cisaillement que l'on retrouve notamment dans les phénomènes sismiques

un chaînage vertical facilité par l'emboîtement des blocs

Trois types de blocs porteurs sont suffisants pour construire un bâtiment :

Bloc 40x20x20cm

Bloc cornière 40x20x20cm à ferrailler et bétonner pour réaliser les chaînages horizontaux

Demi-bloc

