Aujourd'hui, l'une des exigences de la nouvelle directive européenne relative aux produits de construction stipule qu'en cas d'incendie, un bâtiment doit assurer toute la sécurité de ses occupants. En cas de sinistre, les pompiers doivent intervenir avec le maximum de sécurité. Les prescripteurs, les installateurs doivent donc choisir des solutions qui permettront d'assurer ces nouvelles exigences, d'où l'intérêt de sélectionner les produits ayant les meilleurs comportements au feu.

Avec la parution d'une édition spéciale de GIRPI INFOS consacré aux Euroclasses, la société Girpi, spécialiste des canalisations en matériaux de synthèse pour le transport des fluides dans le domaine du bâtiment, fait le point sur les exigences des nouvelles réglementations liées à la sécurité incendie des ERP et aux classements au feu des produits.

Tout savoir sur les Euroclasses

Les Euroclasses définissent la réaction au feu des matériaux et produits de construction et prennent désormais en compte trois critères essentiels :

Le développement du feu

Le dégagement de fumées

La production de gouttes enflammées.

De fait, ils permettent de déterminer avec plus de précision qu'auparavant le comportement de ces produits.

Girpi, fidèle à sa devise " la sécurité de vos réseaux ", a soumis sa gamme HTA aux nouveaux tests de réaction au feu.

Réalisés par le LNE - Laboratoire National d'Essais, les tests effectués sur le HTA de Girpi lui ont permis l'obtention dans sa catégorie de la première certification internationale, conformément aux Euroclasses. Les différents tests sont détaillés dans cette édition spéciale de GIRPI INFOS, et les résultats obtenus confirment le très bon comportement au feu du HTA de Girpi.

Dans GIRPI INFOS, Girpi consacre une place importante aux expériences et chantiers.

Des prescripteurs et installateurs des produits HTA et KRYOCLIM expliquent les raisons de leur choix, en fonction de la problématique de sécurité incendie, d'installation, de longévité et de maintenance.

Le numéro spécial GIRPI INFOS "Spécial classement feu" est disponible sur simple demande par fax au 02 32 79 60 27