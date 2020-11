Retour vers l’essentiel. Une équipe de journalistes vient de créer un magazine entièrement dédié à la gloire des exploits humains et technologiques des hommes du monde du travail. Un magazine ou labeur est synonyme de plaisir

À l'heure ou d’aucuns s’imaginent que pour réaliser un magazine il faut d’énormes moyens, une équipe de journalistes tend à nous prouver le contraire. Pour tenter de réussir une telle entreprise, si l’on met de côté l’aspect humain et financier, il est impératif d’avoir entre les mains un excellent concept. Les créateurs d’Exploits d’Hommes et d’Entreprises l’ont à l’évidence trouvé. Leur magazine vient en effet combler un vide. Son thème épouse une actualité à la fois passionnante et hautement énergétique : faire découvrir au grand public les parcours hors des normes d’hommes et de femmes qui, dans leur vie ou leur métier, ont choisi les chemins du dépassement. Le magazine Exploits d’Hommes et d’Entreprises prend ainsi le contre-pied de la vision, souvent arbitraire, des médias sur un univers où il n’est question que de plans sociaux, de licenciement ou de circonvolutions boursières. Les reportages d’Exploits d’Hommes et d’Entreprises, sans nier pour autant ces réalités, ouvrent une fenêtre sur un territoire trop ignoré. Un espace de liberté et de confiance, dont les défis quotidiens des acteurs repoussent en permanence les frontières.



L’aventure de la passion

Sans aucune exclusive, les journalistes sont allés chercher dans tous les secteurs professionnels les parcours étonnants et les exploits anonymes qui parfois et sans bruit bouleversent notre quotidien. Dans les cinquante reportages du magazine, des surprenants ingénieurs de l’AREP, qui conçoivent les gares du XXIème siècle à l’aventure des agriculteurs fondateurs de la compagnie maritime Brittany Ferries, en passant par Swarovski leader mondial du cristal taillé tous les sujets sont abordés. Le BTP occupe bien sûr une place de choix : de Delair et ses ingénieux démolisseurs, a la tour de Babel offshore de Bouygues ou encore avec la SOCRA le restaurateur haut de gamme des monuments nationaux, on découvre dans un kaléidoscope d’images et de récits un monde de dépassement et de passion partagée. Bref, tout un panel où se déploie le génie des entreprises, petites et grandes, et plus encore celui de leurs hommes. Ici grands et petits sont traités sur un pied d’égalité tant il est vrai que par exemple, le savoir-faire des ébénistes de Xylos trouve son équivalent chez le concepteur même d’une technologie unique en son genre, destinée à rendre simple et facile le ferroutage. Exploits d’Hommes et d’Entreprises, offre ainsi à ses lecteurs 100 pages de reportages tous aussi passionnants les uns que les autres qui, au prix de quelques euros, sont un véritable cadeau.



Magazine Exploits d’Hommes et d’Entreprises en Kiosque (4,9 euros) et sur abonnement (29,4 euros) ainsi que sur www.exploitmag.com

