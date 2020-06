Indestructibles ! C’est le qualificatif que l’ont peut sans crainte donner à la nouvelle gamme des appareillages électriques Merten de Matilec. Des appareils sobres mais capables de résister à tous les vandalismes

Leur destruction constitue le cauchemar des syndics et des responsables d’entretien. Les interrupteurs, les prises et autres appareils muraux sont dans les écoles, les salles de concert et les lieux publics les cibles privilégiées du vandalisme. Pour faire face au fléau, la société Matilec vient de lancer sous la marque Merten une gamme d’appareils capables de résister à toutes les agressions. Coups de couteaux ou de pieds, brûlures de briquets, rayures, jets d’objets ou de produits divers, rien n’effraye ces costauds de l’équipement électrique. Les pièces extérieures de cette gamme sont en métal coulé sous pression et recouvert d’une épaisse couche de téflon. Les plaques de recouvrement métalliques sont également ancrées au mur par un solide cadre en fonte et doublées de matière isolante. Enfin, même les vis ont été protégées à l’aide de plombs d’obturation inaccessibles. De quoi décourager les vandales les plus acharnés et rendre un peu de sérénité aux services d’entretien.



