Spécialisée depuis cinquante années dans la ventilation, Autogyre développe aujourd’hui des grilles à lames filantes qui offrent une alternative innovante aux problèmes de rejet d’air, de brise vue ou de brise soleil.

Qui n’a pas connu jusqu’à un passé récent les fameuses grilles de ventilation Autogyre. Ces petits modules ronds dont les pales transparentes ont des années durant tourné au rythme du vent et de l’air, dans le creux des vitres ou des murs. Si les systèmes de ventilation d’Autogyre restent encore très présents, l’entreprise à aujourd’hui étendu son savoir-faire à des solutions innovantes destinées à réguler les prises et les rejets d’air, à limiter le rayonnement solaire ou encore à préserver la discrétion dans les locaux en devenant des brise-vues. Les grilles à lames filantes ABF d’Autogyre présentent dans ces différents domaines une solution modulaire à la fois esthétique et facile à mettre en œuvre. Polyvalentes, les grilles ABF se destinent en priorité à l’habillage des édicules en toiture, aux parements de façade ou encore à l’habillage des cellules techniques. En standard et suivant les applications auxquelles on les destine, ces grilles à lames filantes sont proposées sur la base de trois types de montant. Des montants porteurs légers pour une prise directe en façade ou une ossature, porteurs lourds pour une pose en baie et extra lourds pour une pose en acrotère. Le système est évolutif. Il permet en effet de faire varier l’écartement des ventelles au mm près. Le pas standard de 65 mm ou 33 mm permet en outre de rejeter l’eau et sert ainsi de pare-pluie. Simples de mise en œuvre, les lames du système se fixent par clippage sur les montants. L’ensemble, montants et lames est proposé en aluminium anodisé naturel ou thermolaqué teintes RAL. Les lames existent en 2 formes, « Z » ou en « S » suivant le choix de l’esthétique. Autogyre offre également dans le cas d’architectures particulières une production aux dimensions illimitées, sur simple consultation de son service d’études. Système de grille à lames filantes ABF de Autogyre à Saint Michel S/Orge (91240

Redacteur