Ils se placent partout ou l'espace ne permet pas à un boîtier classique d'être logé. Les nouveaux boitiers d'éclairage Architrave de Lutron sont en effet de véritables petits lutins de l'éclairage

Ils sont petits et très malins. Les boîtiers de commande d'éclairage Architrave de Lutron, destinés originellement aux systèmes d'éclairage Home Work Interactive et Grafik Eye, conjuguent un très faible encombrement à une série de fonctions qui rendent l'éclairage intelligent. Leur taille est si petite qu'ils se logent sans difficulté dans les recoins les plus étroits ou dans les châssis de porte ou de baie. Grâce à une esthétique soignée, ils savent se faire élégants et discrets. Derrière leur face avant transparente, il est possible de différencier la couleur des socles afin de les harmoniser avec la décoration intérieure. Ceux-ci existent en effet en plusieurs coloris pastels. Côté pratique, les commandes permettent aux utilisateurs de personnaliser l'environnement par un variateur d'intensité, de concentrer sur un seul boîtier les différentes zones d'éclairage de la pièce ou encore de commander en série l'éclairage de plusieurs pièces. La modularité constitue donc le fil conducteur de la série des "Architrave". Les lutins de l'éclairage Architrave de Lutron sont d'ores et déjà proposés en modèle unique pour châssis de porte ou en modèles distribués.

Boitiers Architrave de Lutron, chez les distributeurs des produits électriques Lutron ou www.lutron.com

