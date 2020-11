Sources d’inspiration illimitée, les matériaux bruts (métal, pierre, cristal,…) dotent les projets architecturaux d’une identité forte. À l’écoute des tendances décoratives actuelles, Tarkett Bâtiment vient de concevoir des sols PVC compacts porteurs d’effets visuels d’une rare intensité.

Ces nouveaux sols offrent aux maîtres d’œuvre une source d’inspiration illimitée.

D’inspiration végétale, minérale, métal ou synthétique, les sols acczent et Century signent une réelle performance décorative, surprenante d’authenticité et de créativité. Le premier fabricant européen de revêtements souples propose une gamme de sols adaptés aux contraintes techniques liées à l’usage intensif des locaux collectifs… pour une métamorphose totalement réussie.

Acczent & Century : pour des sols porteurs d’une identité forte… les performances du PVC en plus

Prenant appui sur le potentiel décoratif du vinyle, matériau contemporain par excellence, la collection Acczent & Century regorge d’ingéniosité créative, rehaussée d’un travail en profondeur du revêtement, coloré, imprimé, incrusté de granulés, de perles ou de paillettes. Riche de 9 gammes différentes, cette collection s’organise autour de 4 inspirations fondatrices: végétal, minéral, métal, synthetic.

Inspiration Végétal : le charme authentique du bois, le raffinement des perles de couleurs

Parce que les lieux collectifs réclament toujours plus d’humanisation et de convivialité, la gamme Acczent Wood restitue les effets du bois pour un décor bluffant de réalisme, obtenu grâce au procédé exclusif tarkett et un grain de surface spécial bois.

Déclinés en 13 essences, des classiques Hêtre et Chêne aux nouveautés exotiques telles que Merbau, Jatoba ou bois de rose, en passant par le très attendu décor « pont de bateau », les revêtements de sol Tarkett conjuguent la fiabilité du PVC à une hygiène parfaite, un entretien facile et un sol plus silencieux à la marche.

Place à la lumière avec les particules et perles colorées incrustées dans la gamme Century Excel Cosmos, les 10 coloris toniques et raffinés sont le fruit de la collaboration Tarkett avec des stylistes et des architectes pour créer des ambiances à l’élégance intemporelle.

Inspiration Minéral : effets de matières et de profondeur pour jouer la lumière avec élégance

Les grains colorés et les particules finement irisées de la gamme Century Croma s’associent au cœur d’un matériau haut de gamme pour créer des effets uniques de transparence et de profondeur. Ces coloris impressionnants des revêtements Tarkett, associés à la haute résistance du PVC et sa facilité d’entretien, autorisent des décorations de caractère dans les locaux exigeants à fortes contraintes.

Lumineuse, la ligne Acczent Glass s’inspire de l’élégance du verre, transmettant au sol la force du matériau pour répondre aux jeux de lumière et de transparence de l’architecture. La pureté du PVC transparent, aggloméré dans la masse et teinté dans les reflets du verre, crée des décors au raffinement subtile totalement adaptés aux salles de réception en hôtellerie, commerce et entreprise.

Inspiration Métal : design moderne et énergique pour des ambiances résolument contemporaines

Matériau design par excellence, le métal prête sa surprenante énergie aux sols Acczent Steel. Les revêtements métalliques quittent les seuls entrepôts et jouent de leurs contrastes lumineux dans tous types d’espaces intérieurs collectifs. Acczent Steel à l’aspect métal brossé patiné s’associe parfaitement à la ligne Acczent Glass pour des ambiances actuelles dynamiques… et remarquées.

Inspiration Synthetic : hommage au vinyle, matériau brut au fort potentiel créatif

Synthetic parvient à exprimer le vinyle en tant que matériau brut à part entière, base d’un travail artistique spécifique.

Toniques et enjoués, les sols Century Excel Sideral deviennent porteurs d’une identité décorative propre grâce à leurs fines particules d’argent qui accrochent subtilement la lumière et font danser leurs teintes soutenues.

Originale, craquelée irisée, la ligne Acczent Pearl, version jade, nacre, lapis ou corail, vibre sans agresser, donnant aux sols un aspect classique… la luminosité en plus.

Acczent & Century : des sols PVC compacts hautes performances spécialement conçus pour les lieux publics à forte affluence

Protégés par une couche d’usure particulièrement importante, les sols Acczent & Century résistent à toutes les agressions : usure, abrasion, poinçonnement et rayures. Leur armature PVC calandrée procure une résistance unique aux charges statiques et dynamiques, facilitant les déplacements et le roulage. Ils sont conçus pour répondre aux sollicitations les plus extrêmes des lieux à très fort trafic, tous marchés confondus.

Exigence quotidienne, l’hygiène mobilise les énergies. En réaction, la collection Acczent & Century simplifie les lourds travaux d’entretien journaliers. Renforcée au Polyuréthane par l’application du traitement de surface TopClean, elle permet de réaliser des économies pouvant atteindre 30 % sur le poste entretien grâce à l’élimination facilitée des taches et une couche d’usure qui ne nécessite ni cire ni métallisation. Bénéficiant également d’un traitement bactériostatique et fongistatique Sanitized, Acczent & Century répond aux critères de propreté des lieux de vie collectifs les plus exigeants, tels les espaces de santé, les restaurants scolaires, les crèches, les laboratoires...