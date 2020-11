Fédérant sous la même entité hexagonale des usines

et des marques aussi réputées que MIGEON, BISCH, ALEONARD, POTTELBERG,

NARVIK et BOUXWILLER, KORAMIC Tuiles s’avère de facto un acteur

incontournable du marché de la couverture. Alliant esthétisme

et technicité pour une longévité exemplaire, les solutions

terre cuite de KORAMIC Tuiles s’intègrent idéalement dans

les multiples exigences architecturales régionales françaises

où la tendance à la couleur s’avère très présente.

Notons enfin que le matériau terre cuite s’inscrit naturellement dans la démarche HQE® et plus simplement dans le cadre d’un environnement respecté aujourd’hui et pour les générations futures.

Tempo patiné Bourgogne et patiné Champagne

Du nouveau chez BOUXWILLER, avec la tuile Tempo 19 x 31 cm (soit 44 à 48 tuiles au m2) qui se décline désormais en deux nouvelles finitions dont les beaux effets patiné Bourgogne et patiné Champagne… Une finition élaborée dans les laboratoires KORAMIC et obtenue par poudrage de la tuile avant cuisson afin d’obtenir un aspect rustique et vieilli très réussi.



Tuiles émaillées Aléonard et nouveau coloris ocré lichen

Couvrant déjà nombre de bâtiments historiques, demeures et châteaux, les gammes Patrimoine et Monuments Historiques d’ALEONARD, déjà riches de trois teintes de brun et de jaune, deux tonalités de bleu et de vert, et d’une noire s’enrichit désormais de nouveaux coloris très chaleureux : l’Aubergine et le Rouge. Pour les régions normande et francilienne, KORAMIC Tuiles a développé une variante ocré lichen particulièrement réussie pour sa tuile Patrimoine ; en complément d’une gamme riche d’un vert de lichen, noir de vigne, rouge de mars, cette nouvelle référence démultiplie l’éventail des possibilités de brassage de teintes…



ACTUA DUPLEX de MIGEON :

L’ultracompétitivité est à l’honneur également sur chantier avec cette nouvelle référence ACTUA. Grande tuile contemporaine à pureau plat et variable (maxi de 370 à mini de 310 mm), l’ACTUA DUPLEX (10,5 au m2) propose un trait de séparation central qui lui confère l’apparence esthétique d’une tuile plate ( 22 au m2), avec, à la clé, une mise en œuvre facile et rapide… L’ACTUA DUPLEX se pose à joints croisés, et est proposée en nuagé, grésé Champagne, grésé Bourgogne, brun, ardoisé et gris.



OPTIMA :

Cette grande tuile à côte (9 au m2) présente un pureau variable de 410 à 340 mm. Spécialement étudiée pour les faibles pentes (catégorie B), sa pose se réalise rapidement à joints droits ou croisés. Elle s’avère idéale pour les chantiers de rénovation grâce à son adaptabilité aux différents types de lattages. Enfin, notons que sa rive individuelle droite et gauche est d’une hauteur de 145 mm, pour une totale compatibilité avec la tuile Jura Nova. L’OPTIMA est disponible en rouge, nuagé et brun foncé.

ROMANE :

Spécialement développée pour les toitures à faible pente, la tuile Romane de Bisch dispose de généreuses dimensions (299 mm x 465 mm), soit 11,5 tuiles au m2, pour un pureau de 373 mm. Elle se décline désormais en paille, rouge, nuagé, antique et … ocre veilli. Une couleur qui ne propose pas moins de 8 nuances aux accents du Sud, reflétant à merveille les toitures provençales… Les tuiles sont panachées lors du conditionnement afin de faciliter la pose et obtenir ainsi une toiture évoquant le doux murmure des cigales…



VAUBAN 2 :

Première tuile plate à emboîtement du marché, la VAUBAN (22 tuiles au mètre carré) a très vite séduit les architectes par ses lignes élégantes et légèrement galbées, pures et au nez très fin. Devant le succès rencontré, KORAMIC a encore amélioré cette référence tant dans son esthétisme que dans ces caractéristiques techniques. Ainsi la nouvelle VAUBAN 2 est née , plus fine, légèrement galbée avec un pureau variable de 20mm et un jeu latérale de 5mm ( au lieu de 3 mm avant). Un changement époustouflant, la VAUBAN 2 droite ou écaille s' avère encore plus facile et rapide à mettre en oeuvre pour un résultat esthétique proche des tuiles plates traditionnelles, et, au final, une finition irréprochable pour de longues années.