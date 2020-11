Plus besoin d’aller sur la cote de Lacanau ou d’attendre en bord de mer que la tempête se lève pour se rouler dans les vagues. Futura Bay présente son étonnante boule à vagues





Si ce n’était sa couleur bleue, on la croirait directement sortie du classique feuilleton « Le Prisonnier », série dans laquelle une immense boule de plastique rattrapait sans cesse le héros en quête d’évasion. Le seul point commun de cette boule télévisée avec celle du fabricant Futura Bay demeure cependant l’eau. En effet, la boule qu’il propose est une véritable usine à vagues propre à déclencher une agitation sans pareil dans les piscines. Réalisée en matériau composite, la boule de Futura bay crée des ondulations de plus d’un mètre à la surface de l’eau. Son principe repose sur le va et vient de la sphère sur un axe provoqué à l’aide d’un moteur de 12V relié à une masse mobile. La gestion de l’ensemble est assujettie à un logiciel informatique qui pilote le moteur, contrôle la montée de la boule, la distance entre deux crêtes de vagues et leurs oscillations via des capteurs embarqués. L’ensemble du système est tenu par un point d’ancrage au fond de la piscine ou au plafond. La boule de Futura Bay existe en 11 modèles différents de 90 à 180 centimètres de diamètre ainsi qu’en de multiples couleurs.

Boule à vagues de Futura Bay, en vente chez les distributeurs de la marque.

