De plus en plus d’appels d’offres sont disponibles sous format Excel®. Pour éviter la re-saisie fastidieuse et source d’erreurs de l’ensemble des éléments, LSE Bâtiment annonce la sortie d’une version 5, qui intègre un outil de récupération des devis et des appels offres rédigés sous Excel®, très simple d’utilisation.

Il est alors aisé pour l’utilisateur d’associer à chacune des lignes ses propres ouvrages afin de déterminer le prix de vente, de connaître les besoins en approvisionnement, et d’assurer le suivi de l’affaire… c’est une véritable ouverture vers les sous-traitants non équipés de progiciels de gestion qui est offerte.



LSE Bâtiment, - logiciel de gestion connu par les entreprises du BTP pour la puissance de ses modules permettant de produire rapidement des devis même très élaborés, de gérer les achats et le stock (des commandes engagées aux pointage des factures fournisseurs) et de suivre en temps réel la rentabilité de chaque chantier – dispose dans sa dernière version de nouvelles fonctions pensées pour simplifier le travail des utilisateurs.



Un outils très paramétrable permet d’intégrer les catalogues des fournisseurs – et leur mise à jour de prix -, permettant ainsi à l’entreprise d’établir des devis et de générer directement les bons de commande avec leurs prix négociés



L’intégration aux outils bureautiques Word et Excel a été renforcée et l’utilisateur peut rattacher à une affaire tout autre document généré par une autre application (plans, images, photos, courriers et tableaux annexes…) et d’y accéder d’un seul clic de souris.



La saisie de la main d’œuvre peut être effectuée plus rapidement grâce à une saisie hebdomadaire par équipe, laquelle peut être prédéfinie ou constituée à la volée. Il est également possible de récupérer les éléments générés à partir d’autres progiciels tels que la paye, les badgeuses, les assistants de poche personnel, etc. évitant par conséquent une double saisie.



LSE Bâtiment version 5 est fourni avec un générateur d’état et de requêtes permettant d’éditer, d’extraire et de créer toutes données. En mode TSE, la base de donnée LSE Bâtiment peut supporter plusieurs dizaines de postes.



Illustrations et informations disponibles sur simple demande au 01 44 68 85 85 , à BATIMAT HALL 5.1 - Stand D4 ou par E-mail : info@lse.fr

