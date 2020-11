Les loueurs de matériels BTP deviennent des acteurs européens de la construction. Avec 260 agences réparties dans 7 pays d’Europe, Loxam prend aujourd’hui la tête d’une nouvelle race d’acteurs majeurs du BTP.

Il fut un temps, pas si lointain, où la valeur d’une entreprise se mesurait à l’aune de son parc, machine. Une époque où tous les banquiers respectables adoraient voir leurs clients se lancer dans des acquisitions tout azimut de machines, quitte, à terme, à ce qu’ils en étouffent. Ces temps ont heureusement changé. De fait, en matière de matériel, ces dix dernières années ont été le théâtre d’une grande révolution culturelle. Désormais, le matériel ne s’achète plus, il se loue. Les acteurs du BTP l’ont bien compris : le matériel n’est pas le cœur de leur métier. Et, si les machines ne constituent plus l’actif essentiel des entreprises, pourquoi y consacrer une énergie et des moyens démesurés ? Ces changements de philosophie sont nés pour une large part des efforts d’innovation et des performances des loueurs. Ainsi, le Groupe Loxam, pionnier et visionnaire dans ce domaine, a créé en 35 ans l’un des tout premiers réseaux européens de location. Doté aujourd’hui d’un parc de plus de 65 000 machines, dont une grande part est destinée au secteur du BTP, Loxam apporte chaque jour une aide précieuse à plus de 100 000 clients sur tous les chantiers d’Europe. Plus encore qu’un simple loueur, l’entreprise offre une palette de service qui élimine le poste matériel des préoccupations du chantier. Toutes les unités du loueur sont certifiées ISO 9OO1 ce qui garantit une qualité et un niveau de sécurité aujourd’hui essentiel.

Loxam réseau européen de location de matériel www.loxam.fr et 01 41 87 80 00

Redacteur