Tout au long de l'année, la vie des collectivités locales est rythmée par la réalisation de nombreux travaux destinés à l'entretien, l'aménagement et l'embellissement de la voirie et des espaces verts. L'organisation de différents événements, commerciaux, culturels, sportifs ou festifs, mobilisent également leurs compétences. La bonne exécution de ces différentes missions implique la mise en œuvre de moyens humains mais aussi matériels et logistiques.

Dans ce cadre, la location constitue pour beaucoup une solution idéale aux multiples avantages. Elle garantit notamment le respect de la réglementation et le niveau de sécurité, élimine les problèmes de maintenance, à la gestion délicate, et permet de rationaliser les investissements. Présent à leurs côtés depuis plus de 30 ans, Loxam, leader de la location en Europe, a choisi d'accompagner les collectivités locales et les services territoriaux dans cette démarche en créant une offre spécifique entièrement adaptée à leurs besoins. Nommée Loxcity, elle leur permet désormais de bénéficier de conditions de location préférentielles et de conseils personnalisés sur l'ensemble du réseau Loxam en France. Loxam : au plus près des besoins des collectivités locales A travers son réseau de 280 agences en France, un parc de 80.000 matériels et désormais l'offre Loxcity, Loxam s'affirme comme le partenaire privilégié des collectivités locales et services territoriaux. Le dispositif mis en place à leur attention témoigne en effet d'une parfaite connaissance de leurs attentes spécifiques en matière de location. Une gamme de matériel particulièrement adaptée aux collectivités locales Grâce à une grande largeur et profondeur de gamme, Loxam propose l'ensemble des matériels nécessaires aux collectivités locales et services territoriaux. Le n° 1 de la location les accompagne ainsi dans la réalisation de leurs diverses activités. Nacelles sur VL et sur PL jusqu'à 70 m, nacelles et plates-formes automotrices, chariots élévateurs : pour la mise en place de décorations, l'installation et la maintenance des éclairages, sonorisation, mobilier urbain, le nettoyage, l'installation de tribunes ou barrières… -Minipelles, tractopelles, compacteurs, tronçonneuses : pour les travaux d'entretien des voiries, de VRD, d'aménagement d'espaces verts,…

Bungalows monoblocs, accouplés ou superposables : pour des structures temporaires, des régies, des manifestations commerciales, sportives ou culturelles,… Loxcity : la solution location aux meilleures conditions avec Loxam A travers l'offre Loxcity, Loxam apporte un véritable soutien aux collectivités locales dans leur démarche de location. L'identification précise de leurs besoins a permis la mise en place de mesures spécifiques leur permettant de profiter de multiples avantages. Disponible au sein du réseau Loxam, Loxcity offre aux collectivités locales et services territoriaux la garantie : d'un tarif préférentiel sur 10 matériels dont le choix est laissé libre après une analyse complète des besoins exprimés.

de conditions particulières sur tout le reste de la gamme

d'offres privilégiées sur l'achat d'équipements, d'outillages et de consommables (signalisation, protection individuelle…). Les 280 agences Loxam proposent en effet une offre de 1700 produits sélectionnés auprès des meilleurs fabricants à des prix particulièrement compétitifs.

d'un suivi et d'un conseil personnalisé avec statistiques et analyse du poste location.

de l'envoi systématique de toute la documentation commerciale et technique Loxam. Louer ou acheter : les critères de choix des collectivités Conscientes des nombreux avantages liées à la location, les collectivités locales accordent à cette solution un intérêt croissant. Leurs motivations sont multiples : Limiter les investissements de la collectivité aux seuls équipements dont l'utilisation est régulière

Se conformer aux nouvelles normes et s'assurer du respect des règles de sécurité.

Travailler avec un matériel fiable et sûr, parfaitement entretenu avec une maintenance garantie,

Eliminer les frais d'entretien, de stockage, de transport, et d'assurance,

S'affranchir des risques de panne et de leurs conséquences sur la conduite des travaux. En cas de problème, le matériel est immédiatement remplacé,

S'assurer d'une disponibilité au bon endroit, au bon moment, et réduire les dépenses liées à la logistique.

Accéder aux dernières innovations en terme de matériel : assurances de qualité, de gain de temps, d'efficacité, mais aussi vecteurs d'une image positive pour les collectivités et leurs agents.

Utiliser des matériels performants aux caractéristiques adaptées à leurs différentes interventions,

Gagner en souplesse et en flexibilité, un atout incompatible avec la constitution d'un parc lourd d'équipements.

