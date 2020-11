Dans l'industrie, le bâtiment, l'agriculture ou en laboratoire, les professionnels sont obligés de porter des lunettes de protection afin de prévenir des risques oculaires lors d’opérations telles que: manipulation de poudres, de poussières, projection de produits chimiques. Néanmoins, ces lunettes peuvent provoquer gêne et inconfort qui poussent les utilisateurs à s'en démunir à la première occasion. Face à cette problématique, 3M lance une nouvelle génération de lunettes de protection tout confort 3M™ 2730 et 3M™ 2740.

Reconnaissables à leur design moderne et épuré, elles s’adaptent à toutes les morphologies grâce à leurs branches inclinables et réglables en longueur 4 positions.

Ultra-légères (moins de 30g) et bénéficiant à leurs extrémités de branches douces et flexibles, les lunettes de protection 3M™ 2730 et 3M™ 2740 favorisent un port occulaire prolongé et sans contrainte pour ceux et celles qui les portent tout au long de la journée.

Une protection optimale…

Marquées CE et conformes à la EN 166 : 2001, les lunettes de protection 3M™ 2730 et 3M™ 2740 sont composées de montures et d’oculaires en polycarbonate et de branches en nylon offrant ainsi :

- une vision améliorée (qualité optique Classe 1)

- une résistance aux impacts de faible énergie, aux températures extrêmes

- une protection contre les rayonnements UV.

Traitées anti-buée et anti-rayures, ces lunettes de protection offrent à l’utilisateur une sécurité accrue de par la compatibilité avec les masques de protection 3M.

Le confort au long cours en prime

Ergonomiques, les lunettes de protection 3M™ 2730 et 3M™ 2740 sont équipées de branches réglables en longueur et inclinables (4 niveaux de réglage). Elles offrent ainsi un ajustement personnalisé et un excellent maintien sur le visage quel que soit la morphologie ou le poste de travail.

Outre leur design différenciant, elles disposent de spécificités propres :

- la référence 3M™ 2730 est dotée d'un arceau nasal limitant les risques de glissement et assurant une protection latérale renforcée.

- la référence 3M™ 2740 est proposée en différentes teintes d’oculaires (incolore, fumé, jaune) assurant une meilleure perception de l'environnement de travail (relief, intensité lumineuse…).

Ces deux références font partie d’une gamme complète d’Equipements de Protection Individuelle qui comprend à la fois des lunettes de protection, des Appareils de Protection Respiratoire, des protecteurs auditifs ainsi que des bandes rétro-réfléchissantes destinées aux vêtements de signalisation.