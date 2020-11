Avec la nouvelle gamme Profil Lumière du fabricant Arnould, les accessoires électriques sont désormais synonymes d’élégance lors des rénovations.

Les professionnels comme les particuliers le savent, une rénovation réussie est la source d’une satisfaction souvent beaucoup plus intense que la livraison d’un local neuf. Pourtant, ce sont fréquemment les simples petits détails qui font toute la différence. Parmi ceux-ci figurent en bonne place les incontournables prises et interrupteurs électriques. En effet, il est souvent difficile et coûteux d’installer dans des locaux anciens un appareillage encastrable à l’esthétique recherchée. On se reporte alors sur des gammes standards d’appareils en saillie, dont la banalité n’à d’égal que la tristesse et dont la seule qualité réside dans son adaptation à des plinthes tout aussi standards. Le fabricant Arnould, avec sa nouvelle gamme Profil Lumière, offre une alternative à l’épineux problème. En effet, cette gamme, spécialement conçue pour la rénovation, offre un appareillage très élégant capable de s’adapter sur toutes les moulures, plinthes et goulottes. Existant en blanc satiné cette gamme se présente en blocs simples, doubles ou triples. Ils se placent indifféremment à la verticale ou à l’horizontale avec les mêmes cadres. Outre les classiques prises et interrupteurs de courant fort, la gamme comporte également des appareils pour les commandes de volets de stores ou de VMC ainsi, que des prises pour la TV, l’audio, le téléphone… Profil lumière s’installe très aisément grâce à un système de clips, aussi rapide qu’ingénieux. Cette gamme est également compatible avec d’autres séries fabriquées par Arnould. Le mariage d’une belle rénovation avec un appareillage électrique esthétique et complet n’est donc désormais plus impossible.

Gamme d’appareils Profil Lumière de Arnould, chez les distributeurs Arnould et sur www.arnould.com.

Redacteur