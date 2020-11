Maxissimo est un nouveau panneau en PSE pour l’isolation des sols de BPB Placo. Une solution adaptée à tous les types de planchers et qui présente de nombreux avantages tant pour leurs performances techniques que pour leur côté pratique …

Les panneaux de sol Maxissimo sont une innovation parmi les produits d’isolation thermique des planchers. Ils gardent tous les avantages des isolants PSE, soit un coût très compétitif et une grande facilité de mise en œuvre. L’utilisation d’un PSE nouvelle génération leur apporte une conductivité thermique exceptionnellement basse avec un ë de 30 mW/m.K ! Cette très haute performance thermique des panneaux permet de réduire l’épaisseur des planchers haut de sous-sol, d’étage courant, et, tout particulièrement, des planchers chauffants en maison individuelle ou dans les logements collectifs. Ces panneaux bénéficient en plus d’une forte résistance mécanique qui autorise une pose directe du carrelage sur du mortier ciment, ce qui représente un gain de temps appréciable !



Les panneaux Maxissimo sont disponibles en quatre épaisseurs : 30, 40, 60 et 80 mm. Ils se présentent sous forme de panneaux de 1000 x 1200 mm à bords droits. Leur couleur naturelle gris argent et la qualité d’aspect les différencient de tous les autres panneaux d’isolation. Bien sûr, ils conservent tous les avantages concurrentiels des isolants PSE : légèreté, confort de pose et compétitivité en termes de coût par rapport aux panneaux PSX et PU. En plus de ces avantages, ces panneaux répondent parfaitement aux nouvelles exigences de la Réglementation Thermique 2000 et à l’offre Vivrelec. La très grande pérennité de leurs performances en fait également une solution fiable dans le temps tant sur le plan économique que du développement durable.



Du point de vue des performances techniques, le nouveau PSE utilisé dans la fabrication des panneaux Maxissimo est une évolution de la technologie déjà utilisée pour certains doublages thermo-acoustiques de BPB Placo. Même s’il n’est pas élastifié, il bénéficie par contre d’une très forte densité lui offrant un Lambda de 30 certifié, soit les mêmes performances que les principaux isolants en mousse de polystyrène extrudé (PSX), à épaisseur égale. En plus, ces bonnes performances thermiques sont obtenues avec une faible déperdition linéique (à titre d’exemple, ø = 0,20 W/m.K pour une liaison plancher à entrevous béton et murs en maçonnerie). Les panneaux Maxissimo limitent ainsi les transferts thermiques et les vols de chaleur entre appartements superposés, ce qui est particulièrement préjudiciable en cas de chauffage individuel…

