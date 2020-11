En cette époque d’inondations catastrophiques, le remède idéal reste la prévention. Les plaques de ciment Aquapanel Indoor, de la société Knauf ont fait leurs preuves à la dure, pendant les grandes inondations d'Allemagne.

Conséquences des évolutions climatiques et du réchauffement de la planète, désormais presque tous les pays européens doivent faire face à la menace de grandes crues et inondations inopportunes. La société allemande Knauf, consciente du potentiel d’un marché européen demandeur, est à la pointe de la recherche pour cloisons hydrofuges et imputrescibles. Le tout dernier produit de la société, les plaques de ciment Aquapanel Indoor, a fait ses preuves en résistant avec brio aux grandes inondations qui ont eu lieu en Allemagne l’année dernière.



Dédiées aux locaux soumis à des projections ou des ruissellements d’eau importants, ces plaques de ciment armées sur chaque face d’une couche de fibre de verre sont pratiquement indestructibles, même plongées dans l’eau pendant des semaines. Carrelés ou bruts, les murs protégés par Aquapanel Indoor n’ont été ni déformés ni endommagés. Ils ont même retrouvé toute leurs caractéristiques initiales dès la fin des crues. Totalement imputrescibles, les panneaux sont donc tout indiqués pour la réalisation de cloisons et contre cloisons dans les locaux très humides : salles de bains, centres aquatiques, douches et sanitaires collectifs, balnéothérapies…



Les plaques Aquapanel Indoor conviennent aussi bien au neuf qu’à la rénovation. En outre, elles ne sont pas inflammables et constituent un excellent écran mural. Grâce à leur intégrité et à leur tenue, elles forment aussi un support à toutes épreuves pour les murs carrelés.

Plaques de revêtement Aquanel Indoor de Knauf www.knauf.fr

Redacteur