Le monde du "light" vient de toucher l’univers des nacelles. Le groupe UpRight présente une nacelle ultra légère automotrice capable de travailler à plus de 13 mètres de hauteur et de se faire toute petite.

Avec un poids de moins de 3 tonnes, la petite dernière des nacelles d’UpRight est une surdouée du travail en hauteur. L’AB 38, dont le panier accepte sans broncher une charge de 225 kg ou de deux personnes permet de travailler jusqu’à 13,50 mètres de hauteur. Modélisée sur la base de sa grande sœur, l’AB58 N, elle offre cependant moins de charge au sol, ce qui permet des opérations où le poids du matériel est essentiel, comme dans les étages ou sur des sols fragiles. D’une maniabilité étonnante, cette automotrice allégée dispose d’un rayon de braquage interne de 0,40 m et s’engage sans vertige sur des pentes de 36 %. Sa nacelle de 1,70 m de large offre une surface de travail confortable tout en offrant un passage par une double porte standard. A 13,60 mètres de hauteur, elle assure un déport de 6,10 mètres et le surplomb de travail peut atteindre 5,40 mètres par rapport au sol. Entre outre, la rotation de la tourelle s’effectue sur un axe de 362° non continu. En option, la nacelle peut de plus être équipée d’une rotation à 60° de part et d’autre du bras télescopique. Avec une dimension une fois repliée de 4,04 mètres de long et de 1,99 mètres de haut, l’AB38 passe partout et peut se transporter sans encombre dans un fourgon standard. L’AB 38, avec sa taille de guêpe et ses performances devrait très vite faire l’unanimité.

Nacelle AB 38 de UpRight, chez les concessionnaire des engins UpRight et loueurs.

Redacteur