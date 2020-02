Le cimentier Lafarge fait sa rentrée sous le signe de la région. Son nouveau mortier semi allégé Monorex, est conçu pour s’adapter aux multiples particularités régionales.

La gamme bien connue des mortiers de façade Parex de Lafarge vient de s’enrichir de Monorex, un mortier semi allègé monocouche, spécialement conçu pour coller aux particularités régionales. Outre son pouvoir imperméabilisant, le mortier Monorex cumule les avantages des semi allégés: une consommation faible, un très bon passage en machine, un dressage facile mais aussi excellent débit en machine. Des qualités auxquelles il faut ajouter celles d’un lissage très aisé et d’une bonne dureté des surfaces enduites. Avec une expérience de 70 ans dans l’élaboration des mortiers, Lafarge, par ce nouveau produit, apporte une réponse aux demandes spécifiques de décors typiques aux régions. Ainsi, son dernier semi-allègé peut aussi bien être travaillé en finition grattée, comme dans le Nord, qu’en façon rustique écrasée courante dans le sud. Associé à la gamme Parex, ce monocouche peut être fabriqué dans une variante de 48 teintes possibles. Le Monorex bénéficie de la certification CSTBat y compris sur les supports tendres comme le béton cellulaire. Sa consommation est de l’ordre de 18 kg/m2 en rustique et de 21 kg en gratté. A titre d’exemple, pour une maison de 150m2, la manipulation du produit diminue d’au moins 600kg par rapport à un monocouche lourd. Cette moindre manipulation initiale représente moins de déchet de chantier et une usure limitée des jaquettes. Destiné aux façadier, le Monorex est proposé en sacs de 30 kg sur palette de 1,2 tonnes. Monorex, disponible chez tous les négociants des produits Lafarge.

