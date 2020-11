Un nouveau sèche-serviette mixte équipé d'un ventilo chez Atlantic vient compléter une gamme qui allie "design" et "innovation". D'une élégance étudiée, Nefertiti est spécialement dessiné pour mettre facilement plusieurs serviettes à sècher grâce à ses ouvertures laterales et sa grande capacité de portage. Il existe en version mixte pour fonctionner avec une chaudière et en version toute éléctrique pour un usage autonome.

Atlantic a équipé ses sèche-serviettes d'un ventilo pour soufler encore plus de confort dans la salle de bain. Simple et rapide; vous pouvez mettre en route et choisir des durées de fonctionnement de votre choix, (1/4 h, 1/2 h, 1 h, 2 h)

Une option tout électrique ou mixte avec le confort du ventilo !

Sur un simple coup de coeur, la salle de bain peut être équipée d'un sèche-serviette, facile à installer par un seul branchement électrique. Nefertiti fonctionne indépendament du chauffage central, donc qu'elles que soient les saisons et selon les besoins.

Combiné avec la chaudière, l'hiver et en autonomie électrique l'été, Nefertiti en option sèche-serviette mixte, fonctionne toute l'année. L'hiver, la résistance est hors tension et ne fonctionne pas. L'été, elle prend la relève de la chaudière qui ne fonctionne pas.

Le ventilo, une innovation !

Parce que nous avons toujours besoin d'une chauffe rapide d'appoint dans la salle de bains, quand la température extèrieure baisse ou parce qu'on est frileux, le ventilo apporte une chaleur suplémentaire rapidement et à la demande. Et cela durant la période que l'on veut.

Le confort à portée de la main !

Le boitier de commande est accessible et ergonomique. On y retrouve un sélecteur de minuterie, une molette de réglage de la température, avec position hors gel, une lage confort et un témoin de chauffe. Et pour encore plus d'efficacité, la touche "turbo" ou "marche forcée" avec témoin lumineux.