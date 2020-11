NICE Systems, leader mondial de solutions d’enregistrement numérique multimédia, d’applications et de services associés pour la gestion des interactions professionnelles, annonce aujourd’hui le lancement de deux nouvelles solutions vidéo destinées au marché de la sécurité numérique CCTV, circuit de télévision fermé. Ils seront présents le mois prochain à l'occasion du salon ExpoProtection, qui se tiendra à Paris-Villepinte (hall 6) du 3 au 5 novembre.

NiceVision® NVSAT et NiceVision® Alto étendent significativement le marché adressé par la suite de produits NiceVision, permettant à un plus grand nombre de clients d’améliorer l’efficacité de leurs opérations de sécurité et de simplifier la conduite des affaires au travers de solutions vidéo numériques intelligentes.

Les nouveaux produits offrent transmission, enregistrement, gestion et analyse vidéo numérique, le tout au sein d’une plate-forme innovante et tout IP, de bout en bout. Ils incluent également l’analyse de contenu avancée, fonctionnalité désormais directement disponible au lieu même d’implantation de la caméra. Ainsi, par exemple, les centres de transport peuvent mettre en œuvre l’analyse vidéo dans les gares ferroviaires locales, de façon à générer, en cas d’incidents de sécurité potentiels, des alertes instantanées sur le site même plutôt que via une salle de contrôle centrale, permettant ainsi une gestion plus rapide des événements.

Avec la nouvelle gamme étendue de solutions NiceVision, NICE offre à ses clients une flexibilité totale pour l’association et l’intégration de tous ses produits, tout en leur permettant de bénéficier d’une unique suite d’applications, qui garantit la fluidité des opérations, quelque soit le lieu où la vidéo a été capturée et la manière dont elle a été transmise.

« Avec NiceVision® NVSAT, nous avons créé un serveur vidéo intelligent conçu pour les clients qui ont besoin de transmission vidéo et d’analyse de contenu sur des sites distribués, en même temps que d’une grande robustesse et de hautes capacités. Avec cette nouvelle technologie, la plateforme de produits NiceVision propose désormais une architecture mixte à la fois centralisée et distribuée. NiceVision® Alto fournit une solution d’enregistrement vidéo numérique CCTV innovante destinée à des installations moyennes à très importantes. NiceVision® Alto rend ainsi l’analyse vidéo sophistiquée accessible à un bien plus grand nombre de clients, et fixe de nouveaux standards pour la performance et la flexibilité, explique Moti Shabtai, vice président de la ligne de produits NiceVision. Les deux produits capitalisent sur l’expertise avérée et sur l’expérience de NICE Systems dans le marché global de la vidéo numérique ».

NiceVision Alto et NiceVision NVSAT étendent la suite d’offres produits NICE, et viennent s’ajouter à NiceVision Pro pour les installations les plus importantes et les plus critiques, et NiceVision Harmony, pour des applications plus petites.

A propos de NiceVision® NVSAT

Crée spécifiquement pour les installations de transport et les installations à haut risque tels que les aéroports, les gares ferroviaires, les principaux axes routiers et les sites non surveillés, NiceVision NVSAT offre une solution d’enregistrement, de transmission et d’analyse de vidéo numérique distribuée, qui va au-delà de la portée des serveurs et encodeurs vidéo IP disponibles actuellement, et est idéale pour les installations de sécurité critiques et multi-site. NiceVision NVSAT permet une détection et une analyse rapides et efficaces des incidents potentiels de sécurité, au niveau local aussi bien que central, accélérant le processus d’investigation, et fournissant une gamme de données vidéo professionnelles pour l’amélioration de la sécurité et du service client.

Parmi les fonctionnalités :

Analyse vidéo – effectuée sur le site même de la caméra afin d’assurer une détection plus rapide et une intelligence vidéo accrue

Robustesse renforcée en cas de défaillance du réseau grâce au système de stockage local intégré

Flexibilité avancée du réseau vidéo – les opérateurs peuvent gérer les incidents avec le niveau de détails dont ils ont besoin grâce au streaming vidéo ajustable : la résolution, le taux d’image par seconde (fps ou frame par seconde) et la qualité d’image sont adaptables instantanément.

A propos de NiceVision® Alto

NiceVision® Alto est une solution innovante d’enregistrement et de gestion de vidéo numérique CCTV qui garantit une haute performance et une analyse vidéo avancée pour les installations de sécurité moyennes à très importantes. Fixant de nouveaux standards de performance et de flexibilité, la solution adresse un vaste marché incluant les aéroports, centres de transport, sites corporate, campus, banques, organisations gouvernementales et casinos.

Parmi les fonctionnalités :

Analyse vidéo – détection automatique des incidents de sécurité potentiels tels que bagages abandonnés, détection d’intrusion, de véhicule, etc.

Haute résolution vidéo à taux d’image par seconde en temps réel (25/30 fps)

Flexibilité avancée du réseau vidéo, permettant aux opérateurs de gérer les incidents avec le niveau de détails dont ils ont besoin tout en maintenant un stockage efficace des enregistrements

« Alto et NVSAT capitalisent tous deux sur les capacités de la suite de produits NiceVision® » conclut Moti Shabtai. « Ils permettent aux opérateurs CCTV d’investiguer rapidement et efficacement autour de chaque incident, et éliminent la charge pour les opérateurs de ‘détecter’ visuellement toute brèche potentielle de sécurité. Dans le climat sécuritaire actuel, l’enregistrement numérique CCTV et sa gestion, combinés à l’analyse vidéo fournissent une ligne de déf