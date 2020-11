DuPont NOMEX® de DuPont Personal Protection offre une gamme complète de produits résistants aux flammes et aux températures élevées pour protéger tous ceux qui travaillent dans des domaines aux conditions extrêmes : sapeurs pompiers, police, électriciens de réseau, forces armées, sports automobiles...

Offrant un haut niveau d'isolation thermique même à des températures extrêmes, NOMEX® est une fibre auto-extinguible qui assure une protection permanente et fiable contre le feu et la chaleur.

Les vêtements en NOMEX® ne brûlent pas, n'entretiennent aucune combustion, ne fondent pas et ne coulent pas. Contenant un ingrédient spécifiquement développé par DuPont, les fibres NOMEX® dissipent également l'électricité statique minimisant ainsi les risques liés à une formation d'étincelles.

Légers, frais et respirants, les vêtements de travail confectionnés en NOMEX® sont confortables et offrent un large choix de tissus, de styles et de coloris. D'une durée de vie 3 à 5 fois supérieures à celle d'un vêtement classique en 100% coton, les vêtements en NOMEX® conservent leur aspect initial (taille, forme, couleur) quelle que soit leur utilisation même dans les milieux les plus rigoureux.

De plus, l'excellente stabilité chimique des fibres NOMEX® en présence des solvants organiques facilite également le nettoyage des taches d'huile, de graisse et autres contaminants inflammables pouvant souiller le tissu.

NOMEX® : un programme qualité pour la sécurité des utilisateurs

Engagé dans la sécurité depuis 200 ans, DuPontTM a redéfini son programme de licence NOMEX® pour garantir aux utilisateurs la haute performance de ses vêtements. Au-delà des normes et standards européens applicables aux vêtements de protection individuelle, le Programme de Qualité NOMEX® offre aux personnels de l'industrie l'assurance de bénéficier du niveau de qualité et de protection auxquels ils ont droit. Seuls les fabricants dont les produits atteignent ou dépassent les exigences rigoureuses de ce Programme, sont habilités à utiliser le label de Qualité NOMEX®.

Ce programme est identifiable sur chaque vêtement au moyen d'icônes :

- le vêtement a été testé sur le DuPontTM THERMO-MAN® et ARC-MAN® d'après l'ASTM F1959 (Test déterminant la résistance des vêtements à l'arc thermique)

- le vêtement a été testé sur le DuPontTM THERMO-MAN®.

THERMO-MAN® et ARC-MAN® : des performances éprouvées pour la tranquillité d'esprit

Conçu par DuPontTM, le THERMO-MAN® est un mannequin grandeur nature équipé de 122 capteurs thermiques. Revêtu de vêtements de travail, il est exposé à une déflagration simulée au moyen de torches alimentées en propane. Cet essai compare les performances de protection des vêtements en NOMEX® par rapport à d'autres tissus.

Les données recueillies à partir des capteurs pendant et après l' exposition aux flammes permettent de prévoir la localisation et l' importance des brûlures des 2ème et 3ème degrés subies par une personne exposée à ces conditions, ainsi que les chances de survie.

Ces essais démontrent que lors d'une exposition aux flammes de 4 secondes, une personne portant des vêtements en 100% coton ou en polyester/coton présenterait des brûlures des 2ème et 3ème degrés sur près de 100% du corps alors qu'une personne équipée de NOMEX® ne subirait des brûlures que sur environ 40% du corps, ce qui augmente notablement ses chances de survie et réduit le temps de guérison.

Les essais réalisés avec l'ARC-MAN® revêtent une importance particulière pour les électriciens. Ils permettent d'évaluer les performances de différents tissus pour vêtements de travail exposés à un arc électrique en mesurant leur aptitude à résister à l'inflammation et la rupture, et à assurer une barrière thermique entre la déflagration et la peau.

Le facteur de protection thermique du tissu peut être quantifié en termes de Valeur de Protection Thermique contre les arcs électriques, mesurées en cal/cm2. Plus cette valeur est élevée, plus la protection assurée est importante. La mesure de cet indice de protection, pour les systèmes de vêtements en NOMEX®, illustre également un phénomène majeur : une double couche de tissus NOMEX® assure un niveau de protection plus de deux fois supérieures à celui d'une couche unique de poids total équivalent.

Les essais THERMO-MAN® et ARC-MAN® confirment ainsi que les vêtements en NOMEX® résistent à des températures extrêmes et aux flammes mieux que les tissus comparables, y compris ceux traités à l'aide de retardateurs de combustion. De plus, cette résistance est fiable et permanente.