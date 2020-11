Alcoa affirme sa politique de développement durable. Pour la deuxième année consécutive, Alcoa diffuse son " sustainability report " que l'on peut consulter sur www.alcoa.com. Pour souligner sa démarche auprès de ses partenaires et collaborateurs, Alcoa Architectural Products Merxheim a édité une brochure intitulée "notre développement durable".

Ce document de 28 pages retrace la volonté d'Alcoa Architectural Products Merxheim d'asseoir durablement son entreprise dans son environnement aussi bien géographique, qu'économique et social. Cette démonstration s'appuie sur des témoignages de collaborateurs et partenaires sociaux, ainsi que sur la présentation de résultats et d'actions concrètes de la mobilisation du groupe en faveur du développement durable.

1/ Succès économique

Pour atteindre ses objectifs, Alcoa Architectural Products Merxheim mise sur l'étroite collaboration de ses partenaires. Ainsi, chaque collaborateur, fournisseur, communauté est un acteur capital contribuant à l'évolution du développement durable.

Dans cette démarche de progrès économique constant, Alcoa Architectural Products Merxheim bénéficie de l'outil de management Alcoa Business System (ABS), qui décrit de façon détaillée la manière d'atteindre les objectifs fixés.

Ce dispositif, repose sur deux principes de bases qui sont la satisfaction des clients d'une part, et l'engagement des collaborateurs d'autre part. Synonyme de réussite, la mise en place de ce système de management et de profitabilité a permis à Alcoa Architectural Products Merxheim de voir son chiffre d'affaires progresser considérablement ces dix dernières années.

2/ Responsabilité sociétale

Sous le signe de l'intégration, Alcoa Architectural Products Merxheim se développe en symbiose avec la localité et la région. Implanté à Merxheim en Alsace, un village de 1 250 habitants, Alcoa Architectural Products Merxheim a contribué considérablement au développement économique de la commune.

Cet attachement aux responsabilités sociétales se reflète aussi en interne avec les employés de la société par le suivi d'un certain nombre d'indicateurs fondamentaux comme la santé, la sécurité, la formation continue, la responsabilisation, le respect et la loyauté.

3/ Conscience écologique

Précurseur en matière de protection de l'environnement, Alcoa Architectural Products Merxheim avec ses activités de traitement de surface a mis en place une technologie propre pour supprimer le chrome. Les lignes de laquages sont équipées d'incinérateurs pour éliminer les nuisances olfactives. Alcoa Architectural Products Merxheim s'est fixé un nouvel objectif, celui de réduire de moitié la consommation d'eau industrielle. Ceci a pour but d'atteindre un respect de l'environnement optimal. Au cours des dernières années, le site a consacré beaucoup de temps et d'argent à la réduction des impacts sur l'environnement. Plus de 50 % des investissements sont consacrés chaque année à des fins environnementales.

La réussite d'Alcoa repose sur des valeurs fondamentales, véritable philosophie d'entreprise mise en application au quotidien. Enjeu planétaire du XXIe siècle, le développement durable concilie croissance économique, respect de l'environnement, progrès social et représente pour Alcoa Architectural Products Merxheim, la clef de voûte de la réussite pour la société et les générations futures.

Alcoa Architectural Products Merxheim, filiale du premier producteur mondial d'aluminium

Pionner dans l'industrie de l'aluminium prélaqué, Alcoa Architectural Products Merxheim est une filiale du groupe Alcoa, numéro un mondial de l'aluminium.

Produit phare de l'entreprise et particulièrement adapté aux utilisations d'architecture extérieure et intérieure, REYNOBOND® est un panneau multicouche composé de 2 tôles d'aluminium prélaquées thermo-collées de part et d'autre d'une âme en polyéthylène. D'une planéité exceptionnelle, résistant à la corrosion, REYNOBOND® se caractérise par une grande facilité de mise en œuvre et une légèreté absolue.