Contenir et éteindre un feu dans les premières secondes évite

de graves dommages aux équipements. Afin de protéger les salles

d'ordinateurs, les chemins de câbles, les réseaux de télécommunications,

les installations militaires… Fire Safety, spécialiste de la sécurité

des personnes et des biens, propose un nouvel agent extincteur, NovecTM1230,

doté d'une efficacité remarquable et d'un bénéfice

écologique permanent.

NovecTm1230 est un gaz (ketone fluoré) poussé par de l'azote jusqu'aux buses de diffusion. Il est alors très rapidement vaporisé et se diffuse de façon homogène dans le local protégé. La molécule de l'agent extincteur se fractionne au niveau de la zone chaude de la flamme en plusieurs atomes. Ce phénomène est accompagné par une expansion de 19 fois son volume. En même temps, le processus de combinaison et recombinaison de molécules ôte l'énergie de la flamme, et de cette façon, empêche toute reprise de feu. L'ensemble de ce processus conduit à un phénomène d'extinction très rapide (moins de 10 secondes). Fire Safety et NovecTM1230 : une association idéale Il est extrêmement important que le liquide NovecTm1230 soit vaporisé aussi finement et rapidement que possible dans la zone protégée de façon à obtenir une extinction satisfaisante. Ceci est possible en émettant le NovecTm1230 avec une pression suffisante à la buse.Le système haute pression (42 bar) de Fire Safety permet de : commencer le processus d'extinction aussi rapidement que possible,

éteindre le feu très rapidement (moins de 10 secondes)

supprimer tout effet nuisible lié aux produits de décomposition pendant et après le processus d'extinction. NovecTM1230 : amélioration de la sécurité des personnes NovecTM1230 n'a pas seulement les meilleurs paramètres chimiques de tous les agents extincteurs chimiques, il dispose également d'un niveau de sécurité très élevé vis-à-vis de la santé des personnes, aussi bien avant qu'après un processus d'extinction. Il ne présente aucun danger pour les êtres humains. NovecTM1230 : un bénéfice écologique permanent D'importants tests ont démontré que : le NovecTM1230 ne détruit pas la couche d'ozone,

le NovecTM1230 est aussi neutre que le C02 en terme d'effet de réchauffement de la planète.

le NovecTM1230 a une durée de vie dans l'atmosphère de 5 jours seulement. Ces valeurs ont été confirmées par l'Agence de Protection Environnementale américaine, le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable ainsi que le Ministère Français de la Santé qui autorise l'utilisation du NovecTM1230 dans les locaux avec présence de personnes. Du fait de sa structure chimique et les valeurs testées, le NovecTM1230 n'est pas sujet aux termes du Protocole de Kyoto qui restreint l'usage des gaz Halocarbone - à l'exception de la protection incendie - afin de protéger la planète contre un réchauffement climatique. NovecTM1230 : testé et certifié Les capacités extinctrices du NovecTM1230 ont été validées par des tests réalisés par Fire Safety et validés par des laboratoires reconnus :

F les valeurs de Cup-burner (concentration minimale extinctrice d'un agent extincteur liquide) ont été testés au CNPP / Centre National de Prévention et de Protection selon l'ISO14520, les tests sur feux réels selon l'ISO14520 ont été réalisés par les Underwriters Laboratories (USA),

les essais sur feux selon le T13-2 de l'APSAD ont été également réalisés par le CNPP,

le système Fire Safety utilisant le NovecTM1230 est en parfaite adéquation avec la Règle R13 de l'APSAD.



