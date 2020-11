On aurait du y penser avant : « Ciel de Pluie » est un système inédit qui permet, chaque matin, de retrouver toutes les sensations d’une douce pluie naturelle.

La robinetterie Minori nous surprend avec un produit aussi innovant qu’évident. Oubliez pendant un instant la technique et le conformisme de certains concepts comme les jets latéraux, la douchette massante ou l’hydrothérapie… Imaginez plutôt retrouver chaque matin, dans votre salle de bains, le plaisir d’une douce pluie au naturel…

Le principe de « Ciel de Pluie » est très simple : il s’agit d’une plaque d’inox très pure fixée sur un plafond de douche. Cette plaque est polie jusqu’à un effet « miroir » et reçoit de nombreux traitements. L’effet pluie est assuré par une centaine de trous disposés de façon aléatoire pour reproduire l’effet pluie naturelle.

Ces plaques ont des dimensions standard (48 X 48cm ou 65 X 65 cm) et grâce à un système ingénieux de fixation, peuvent être assemblées pour obtenir des plafonds-pluie de grande surface. La surprenante épaisseur minimaliste du plafond pluie (2,5 millimètres) présente l’avantage de ne retenir qu’une très faible quantité d’eau et de limiter au maximum le temps d’arrivée de l’eau mitigée. Repartie dans la centaine de petits trous, l’eau s’écoule doucement et ruisselle : un véritable rêve hydraulique !

L’installation des plaques est simplifiée par le système exclusif de fixation invisible fixé au plafond existant. La connexion est prévue soit par alimentation centrale, soit par un système connectable au reste de l’installation, ce qui rend « Ciel de Pluie » compatible avec tout type d’équipement ou accessoire (douchette, jets latéraux…). Les plafonds pluie peuvent être installés au-dessus de baignoires et douches de toute taille et formats. Les plaques sont conçues pour se fondre dans tous les décors, notamment grâce à un choix de couleurs et matières haut de gamme : or, bleu cobalt, champagne etc… En option, les plaques peuvent même être gravées de dessins en relief ! Le tout est conçu pour un entretien minimum et simplifié, il peut même être démonté rapidement en vue d’un éventuel détartrage.

Toutes ces qualités exceptionnelles font de « Ciel de Pluie » un produit à part, véritable ovni de la robinetterie qui propose une voie alternative aux douches ultra-dynamisantes et aux bains hyper-relaxants. Pour s’offrir chaque matin les plaisir d’une pluie d’équateur !

« Ciel de Pluie », à partir de 1048€, Robinetterie Mingori, tél : 0033/03 85 32 90