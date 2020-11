32 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 96 000 artisans et PME, 446 000 personnes concernées… le marché français du second œuvre technique et du bâtiment communicant représente plus d'un tiers du marché du bâtiment. Pour valoriser son importance, les organisations professionnelles concernées et Reed Expositions créent un nouveau concept : le salon INTERCLIMA + ELEC HOME & BUILDING.

INTERCLIMA + ELEC HOME & BUILDING est un nouveau rendez-vous professionnel innovant par son approche transversale des métiers liés aux secteurs du second œuvre technique et du bâtiment communicant. Il résulte de la réunion de deux évènements majeurs sur le marché du bâtiment : Interclima, salon des métiers du génie climatique et du froid, et Elec Home & Building, consacré aux métiers de l'installation électrique et du bâtiment communicant.

INTERCLIMA + ELEC HOME & BUILDING a pour vocation de proposer aux décideurs des bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels, lors d'un événement unique en Europe, une offre globale et complémentaire de solutions techniques couvrant les besoins en matière de confort, d'hygiène, de performances énergétiques, de protection de l'environnement, de sécurité et d'intégration des systèmes de communication et des réseaux multimédias.

Salon international pour tous les acteurs impliqués sur ces marchés, il attend plus de 750 exposants : fabricants de matériels de chauffage, de climatisation, de régulation, de matériels aérauliques et hydrauliques, de réfrigération, de matériels pour exploiter les énergies renouvelables, les fournisseurs et distributeurs d'énergie, les entreprises de services, les fabricants d'appareillages pour la distribution électrique basse et moyenne tension, l'éclairage et sa gestion, les automatismes des bâtiments, la sécurité, la protection et le contrôle d'accès, les équipementiers et opérateurs de réseaux de télécommunication, les fabricants de câble et de systèmes de câblage et de réseaux VDI…

Pour sa première édition, INTERCLIMA + ELEC HOME & BUILDING prévoit de recevoir plus de 100 000 visiteurs : installateurs, distributeurs, prescripteurs, maîtres d'ouvrage publics et privés, sociétés d'exploitation et de maintenance.

Organisé en synergie avec le salon Idéo Bain, INTERCLIMA + ELEC HOME & BUILDING se tiendra du 31 janvier au 3 février 2006 sur 100000 m² d'exposition à Paris Expo Porte de Versailles.

Une plate-forme de rencontres et d'échanges

INTERCLIMA + ELEC HOME & BUILDING répond à la forte évolution de la demande et de l'offre des filières du génie climatique et énergétique. Celle-ci se caractérise par : - La mutation des entreprises industrielles (internationalisation des entreprises, évolution transversale des métiers, objectifs de retour sur investissements…). - Le développement de nouveaux schémas de commercialisation et de décision (poids important de l'installateur, du rôle des ingénieurs-conseils et des maîtres d'ouvrages, influence croissante du consommateur final, concentration de la distribution…). - L'apparition de nouveaux acteurs de références tels que les distributeurs d'énergie suite à la libéralisation du marché, les pouvoirs publics ainsi que les collectivités locales et territoriales.

Il répond également aux attentes exprimées par les exposants et les visiteurs des précédents salons Interclima et Elec, notamment la possibilité de disposer d'une exposition des solutions innovantes dans un univers multi-technique, d'avoir accès à une meilleure connaissance du cadre législatif et réglementaire, de bénéficier d'un retour sur investissements et d'une optimisation stratégique des actions de communication.

INTERCLIMA + ELEC HOME & BUILDING s'impose comme une plate-forme de rencontres et d'échanges unique en Europe. Il permet de présenter, à la même date et en un seul lieu, une vision large et complémentaire des solutions, systèmes, produits et réglementations proposés sur ce marché.

Il en résulte de nombreux avantages pour l'ensemble des acteurs concernés : - Pour les exposants, il leur permet d'optimiser leur investissement en permettant de présenter, à l'ensemble de leurs clients, leur offre globale multi-énergie et multi-secteur. - Pour les visiteurs, il propose un rendez-vous fédérateur offrant un panorama complet d'innovations, de solutions et de systèmes couvrant tous les besoins en matière de confort, d'efficacité énergétique, de protection de l'environnement, de sécurité, de systèmes de communication et de réseaux multimédias.

Des actions pour la valorisation des métiers

Nouveau rendez-vous professionnel INTERCLIMA + ELEC HOME & BUILDING sera soutenu par de fortes actions de communication globales ou personnalisées en fonction des différents visiteurs et des marchés d'application concernés (résidentiel, tertiaire, industrie). Ces efforts de promotion seront internationaux, nationaux et également décentralisés en province notamment dans le sud de la France. Dynamique, ce nouveau salon favorisera les échanges entre les différents acteurs en proposant des solutions nouvelles et personnalisées en fonction des besoins des exposants et des visiteurs avec notamment l'organisation de rendez-vous d'affaires, de forum exposants, d'opérations de sponsoring, de mise à disposition d'espaces privatifs.

Il sensibilisera également l'ensemble de la filière sur des sujets d'actualité par le choix de thèmes fédérateurs, grâce notamment à une présence continue sur le net dans le cadre d'actions spécifiques mises en oeuvre tout au long de l'année 2005 et en 2006.

Il laissera une place importante aux organisations professionnelles en permettant notamment le tenue d'événements pendant le salon.

Enfin, INTERCLIMA + ELEC HOME & BUILDING sera un accélérateur de diffusion des innovations et des nouvelles technologies auprès du consommateur final grâce à de nombreuses actions vers les médias grand public.