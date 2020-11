Avec sa gamme Paralumière STH, ParexLanko va devenir le chouchou des sauveurs de patrimoine. En proposant une méthode et trois produits, le chimiste déclare la guerre aux remontées capillaires.

ParexLanko est aujourd’hui un acteur bien connu des chantiers. Ses mortiers de façade assurent avec efficacité la décoration, la protection et la conservation de milliers de bâtiments. Aujourd’hui, ce spécialiste de la chimie des matériaux s’attaque à un mal récurent des façades et des murs du bâti ancien : les remontées capillaires. Fort d’une parfaite connaissance du phénomène, ParexLanko propose donc une gamme de trois produits pour venir à bout de ce funeste cancer des murs. Ses produits, réunis au sein de la gamme Paralumière STH, doivent en fait être mis en œuvre suivant une méthode précise dont le respect des étapes garantit les résultats. La première de ces étapes consiste à créer une barrière étanche en injectant dans les surfaces un produit solvaté hydrofuge de type tensioactif, nommé 232 Injection. Il contient en outre des agents fongicides et anticryptogamiques qui détruisent et bloquent la formation du salpêtre et le développement des champignons. L’étape n°2 porte sur l’application de Paralumière STH. Ce produit, réalisé à partir d’un mortier de chaux hydrofugé, a pour mission d’assainir les maçonneries détériorées par les sels, le salpêtre et l’humidité. Enfin l’étape n°3 porte sur la finition à partir de l’application, en fonction des cas, de Paralumière Fin, Paralumière Moyen, Parexal ou Calcideco. Ces composés constituent une gamme d’enduits décoratifs et de restauration qui donneront pour très longtemps une nouvelle jeunesse aux murs et aux façades. Loin des obscures recettes de perlimpinpin, la gamme Paralumière STH de ParexLanko est le fruit d’une maîtrise très aboutie de la chimie appliquée aux matériaux et aux phénomènes délétères dans la construction. Enfin, pour que chacun puisse traiter avec justesse et performance le problème, ParexLanko diffuse, sous le titre Assainissement des façades, une documentation de 8 pages fort bien faite qui explique avec clarté et précision le principe des remontées capillaires et la façon de les éradiquer pour toujours.

Gamme Paralumière STH de ParexLanko, chez tous les distributeurs des produits de la marque et sur www.parexlanko.com

Redacteur