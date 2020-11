C’est pour les adeptes de plus en plus nombreux de la douche que Leda crée des espaces douche de plus en plus spacieux. Avec sa nouvelle paroi Tendances porte coulissante extensible, Leda propose une douche modulable à toutes les mesures qui s’insère sans difficulté sur une largeur maxi de 1,70 mètres.

Un grand espace pour la douche : de la douche au séchage, il n’y a qu’un pas avec la nouvelle paroi Tendances Grâce à sa porte coulissante 2 vantaux et ses profilés extensibles, Leda offre des espaces douches extrêmement spacieux et confortables (jusqu’à 1,70 mètres de large). Le receveur peut dans certains cas être complété par une plage carrelée ou un caillebotis où, une fois la douche prise, il est agréable de se sécher en toute quiétude. Les dimensions généreuses de la nouvelle paroi Tendances font de cette dernière une solution idéale pour aménager un espace douche lors de l’enlèvement d’une baignoire. Installée en niche ou en angle avec une paroi fixe, la paroi Tendances porte coulissante 2 vantaux s’adapte sur des receveurs extra-plats, ce qui facilite la sortie de la douche. Avec sa porte coulissante, la nouvelle paroi Tendances offre un large volume intérieur tout en conservant un espace agréable de circulation dans la salle de bains. Tendances porte coulissante extensible : plaisir de la douche et harmonie des lignes Les profilés en aluminium laqué blanc, traits lisses et doux, soulignent la transparence du verre naturel ou l’intimité des décors sérigraphiés ou brossés. Un minimum de cadrage du verre (verre naturel de sécurité de 5 mm d’épaisseur) sur les ouvertures contribue à la pureté du design de la paroi. Avec ce nouveau modèle, Leda complète sa large gamme de parois Tendances Extensibles qui, par la diversité des formes (quart de rond, angle, porte pivotante) et modèles, offre de multiples solutions d’aménagement dans la salle de bains.

