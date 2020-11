Pilkington, leader mondial de produits verriers, présente au cœur de MetalExpo, trois nouveaux produits. Avec un marché de plus en plus orienté vers le confort et l'esthétisme mais tout de même de plus en plus réglementé, ces 3 produits sont une réponse directe à ces attentes. Ils ont la particularité d'offrir, en même temps, d'excellentes performances techniques et une très grande transparence.

Pilkington Activ SuncoolTM : La solution autonettoyante qui of fre le confort Pilkington Activ SuncoolTM est idéal pour équiper les façades vitrées, les verrières et les vérandas. En plus de ses fonctions autonettoyantes déjà connues, il offre un excellent contrôle des apports solaires en été et assure une très bonne isolation thermique en hiver qui permet de réaliser des économies d'énergie. Il peut être combiné en vitrage isolant avec d'autres vitrages de la gamme Pilkington qui peuvent apporter différents niveaux de sécurité ou d'isolation phonique. Destiné aux marchés de la façade, de la verrière et de la véranda, ce nouveau vitrage permet aux prescripteurs d'exprimer leur savoir-faire et de donner libre court à leur imagination sans contraintes de formes. Pilkington InsulightTM Warmedge : Une nouvelle technologie qui révolutionne la fabrication industrielle des fenêtres Grâce à ce nouveau vitrage, les métalliers et menuiseries voient les performances thermiques de leurs fenêtres nettement améliorées. Les performances thermiques d'un vitrage isolant tiennent au type de verre employé, au gaz emprisonné entre les deux verres et à la qualité de l'intercalaire qui sépare les deux verres en périphérie. Cet intercalaire, généralement en aluminium, peut désormais être réalisé selon la technologie TPS.

Caractéristiques : La technologie TPS (Thermo Plastic Spacer), présentée en 1995, a révolutionné la fabrication industrielle des vitrages isolants. La déperdition énergétique d'un vitrage isolant est principalement concentrée sur la surface du verre mais aussi au niveau de l'intercalaire métallique et donc au niveau des bords du vitrage. C'est à ce niveau que le système d'étanchéité TPS s'applique : le TPS est un cordon thermoplastique mono composant, à base de Polyisobutylène, auquel est incorporé un tamis moléculaire qui se pose en périphérie du vitrage. Ses performances permettent de réduire les transferts thermiques en périphérie des vitrages isolants. Le terme warmedge (bord chaud) est employé pour illustrer la solution apportée par le TPS - une solution qui offre un meilleur équilibrage des températures sur l'ensemble de la surface du vitrage isolant. Pilkington PyrodurTM 30-251 VISI, Pilkington PyrostopTM 30-251 VISI, Pilkington PyrostopTM 60-251 VISI, les premiers vitrages de résistance au feu à store vénitien intégré Enfin, un vrai double vitrage de résistance au feu avec store vénitien incorporé, aux lames orientables et relevables par commande extérieure électrique ou manuelle. L'intégration d'un store vénitien dans une solution feu autorise enfin la 'fantaisie' dans les applications les plus réglementées et les plus contrôlées. Développé pour une mise-en-œuvre sur châssis fixe, ce vitrage de résistance au feu convient spécialement à l'aménagement intérieur des espaces devant répondre à des critères d'hygiène comme les hôpitaux, les laboratoires ou les crèches, et autres espaces publics. Pilkington en bref Le Groupe Pilkington est l'un des plus importants fabricants de produits verriers pour les secteurs du Bâtiment et de l'Automobile. Mondialement implanté, il réalise un chiffre d'affaire de 4.3 milliards d'euros. Présent sur le marché français depuis 1984, Pilkington France fabrique, transforme et distribue des produits verriers pour le bâtiment au travers de ses 10 unités de transformation, implantées sur le territoire français. Pilkington France regroupe aujourd'hui plus de 560 personnes et génère un chiffre d'affaires d'environ 72 millions d'euros qui représente 11% du marché verrier pour le bâtiment et 15% du marché du vitrage isolant en France. Les produits : Pilkington France propose une large gamme de vitrages permettant de répondre à la fois de répondre aux exigences de la création et aux attentes des utilisateurs en terme de confort, d'économies d'énergie, de durabilité, en conformité avec les réglementations en vigueurs. · Double vitrage à isolation renforcée*,

· Vitrage de sécurité,

· Vitrage de contrôle solaire,

· Vitrage de façade (VEC),

· Verre trempé, émaillé et sérigraphié,

· Produits résistants au feu,

· Verre autonettoyant,

· Verre architectural. * Pilkington France fabrique ses doubles vitrages sous le label CEKAL Les services : Pilkington France offre à ses clients, prescripteurs, maîtres d'ouvrage et menuisiers un ensemble de services, répondant à leurs attentes. · Service prescription : à l'écoute des demandes et des tendances

· Service d'assistance technique : procès-verbaux, logiciels de calcul

· Service information : documentations et outils d'aide à la décision

· Un site Internet : www.pilkington.com