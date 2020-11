Le plâtre est un excellent conducteur. D’où l’idée d’introduire dans les plafonds un élément chauffant.

Les bonnes idées naissent souvent de la simplicité. C’est ainsi que Franck Lebrun, ingénieur dans une petite entreprise, LBSO, a eu l’idée d’utiliser comme conducteur de chaleur le plafond en plâtre. La première expérience de ce type a été effectuée à Nantes dans un bâtiment résidentiel de 83 logements. Le chauffage se fait donc par le plafond.

Si l’idée est bonne, attention cependant à sa délicate mise en place : ossature métallique, pose des modules chauffants et non chauffants, fixation de la plaque de plâtre. Une fois ces opérations accomplies, le plaquiste chauffe environ une semaine. L’objectif étant d’évacuer le maximum d’humidité résiduelle pouvant être continue dans la plaque de plâtre. Enfin, les joints peuvent être réalisés. D’environ 4 cm d’épaisseur sur 50 cm de côté, les modules sont constitués d’un film chauffant et d’une laine isolante. Outre l’optimisation de la surface habitable, le chauffage par le plafond permet une température très homogène. D’autant que les fabricants prévoient des modules neutres (isolants mais non chauffants) à installer près des ouvrants.

Redacteur