Schlüter-Bekotec-Therm est à la fois une chape flottante efficace et un plancher chauffant performant. Un deux-en-un qui permet désormais de monter une structure de sol complète en un temps record, sans rien sacrifier de la qualité.

Voici la preuve que l'utilisation de produits systèmes, de matériaux et d'outils innovants permet de raccourcir considérablement la durée des chantiers sans que la qualité n'en souffre. Le système BEKOTEC - la base proprement dit de cette structure de sol réalisée en un temps record - est un procédé permettant la réalisation de revêtements durables exempts de fissures en chapes flottantes intégrant un système de chauffage.

Le système est basé sur le panneau à plots en polystyrène Schlüter BEKOTEC-EN, associé à la natte de désolidarisation Schlüter DITRA. De par la géométrie du panneau à plots, l'épaisseur de couche minimale de la chape est de seulement 8 mm au-dessus des plots. Ces derniers sont agencés de sorte à permettre le calage de tuyaux de chauffage de 10 à 18 mm de diamètre pour la réalisation de la chape chauffante. Et comme la natte de désolidarisation Schlüter DITRA permet une compensation de pression de vapeur, il est possible de la coller dès que l'on peut marcher sur la chape. La pose des carreaux s'effectue directement dessus.

Dans le détail, la chape d’épaisseur réduite entraîne des économies financières : avec 7,4 tonnes de mortier en moins pour une surface de 100 m² et un poids de seuls 57 kg par m², c’était convenu. Mais à cela s’ajoutent de nombreux points forts techniques : la chape est inerte (elle ne se déformera pas), sans joint de fractionnement, et permet une implantation libre des joints de mouvement des sols. De plus, elle a une résistance très élevée, jusqu’à 5kN/m² de charges dans des locaux d’habitation ou à usage commercial. A cette chape améliorée vient se coller une nouvelle génération de plancher chauffant. De par la faible épaisseur de la chape, la régulation du chauffage est plus rapide. Le système Schülter-Ditra assure une répartition homogène de la chaleur, avec régulation précise et immédiate de la température. De plus, le revêtement de sol est mieux protégé : la natte de désolidarisation Schlüter-Ditra sous Avis Technique CSTB préserve le revêtement de sol contre les cisaillements et les déformations.